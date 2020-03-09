До 30 процентов ускорилось падение мировых цен на нефть марки Brent. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7:20 по московскому времени майский фьючерс марки Brent падает до 31,68 доллара за баррель.

Майский фьючерс нефти марки Brent упал до 31,68 доллара за баррель

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