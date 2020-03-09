Энергетика
Вести.RuМайский фьючерс нефти марки Brent упал до 31,68 доллара за баррель
До 30 процентов ускорилось падение мировых цен на нефть марки Brent. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7:20 по московскому времени майский фьючерс марки Brent падает до 31,68 доллара за баррель.
Читать в источнике
Оценить569
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:24, Ашберн
Комментарии
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Футбол
Роналдиньо оставили под стражей
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
Политика
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Гаджеты
Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн
Начнем со слогана, который прям указывает на то, что смартфон получит отличную камеру, на что ранее неоднократно указывали руководители Xiaomi и Redmi.
Авто
General Motors намерена обойти Tesla на рынке электрокаров
General Motors опубликовал дразнящее изображение будущего электромобиля Chevrolet Camaro на недавнем мероприятии автопроизводителя EV Day.
Армия и оружие
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Наука
Байкальские бактерии могут сохранять неизвестные антибиотики
Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Гаджеты
Смартфон OnePlus 7 Pro 5G получил обновление Android 10
Смартфон OnePlus 7 Pro 5G вышел в мае 2019 года с Android 9.0 и оболочкой Pie OxygenOS 9.5.11.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Общество
В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Политика
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Политика
Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе
Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России.
Футбол
«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании
Севильский «Бетис» победил мадридский «Реал» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
Армия и оружие
Сирийская ракета насквозь прошила турецкий бронетранспортёр ACV-15
В результате прямого попадания противотанковой ракеты, последняя прошила бронированное транспортное средство насквозь, уничтожив не менее 5 террористов.
Футбол