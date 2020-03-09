Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМировые цены на нефть рухнули на 31%

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. На минимуме в 01.02 мск баррель североморской смеси подешевел сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%.
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Мировые цены на нефть рухнули на 31%

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