Энергетика
MoneyTimes.RuЦены на нефть продолжают падение
Цены на нефть продолжают падать на фоне сведений о менее значительном, чем ожидалось, падении добычи на территории России. Отмечается, что нефтяные цены эталонных марок сырья в минувший понедельник, 2 сентября, уменьшились в процессе торгов.
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Цены на нефть в среду утром растут после сильного снижения накануне
Московский Комсомолецвчера в 22:47
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:55, Вашингтон
Политика
Иран вернётся к соблюдению СВПД при получении кредита на $15 млрд
Заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд.
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Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
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Google официально выпустила Android 10
После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
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Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Интерфакс 03:38
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
В Петербурге за подкуп задержали топ-менеджера ИКЕА
В Петербурге за коммерческий подкуп в особо крупном размере задержали топ-менеджера компании ИКЕА.
Piter.tv 03:43
Происшествия
В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны
Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Украинского политолога Ковтуна выгнали из эфира на «России 1»
Rusvesna.su 02 сентября в 19:04
Финансы
Орешкин допустил снижение ключевой ставки ЦБ РФ
Совет директоров Центробанка РФ может понизить ключевую ставку на заседании 6 сентября.
REGNUM 03:49
Политика
На Украине возмутились картой со Львовом и Луцком на польском поезде
Украинские СМИ назвали это «предвзятым отношением к Украине», видимо, забывая, что на момент нахождения Львова в составе Польши упомянутые Гданьск и Щецин к Речи Посполитой не имели никакого отношения, так как являлись городами Германии.
Военное обозрение 01 сентября в 06:35
Происшествия
В Кемерове отец подарил грудного ребёнка соседке
В Кемерово в полицию поступил сигнал от работников поликлиники, которые рассказали, что жительница микрорайона Южный принесла им 1,5-месячного ребёнка.
Сибдепо 01:32
Политика
В Венгрии заявили об опасности миграционной политики Брюсселя
Миграционная политика Брюсселя несет опасность, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе международного экономического форума в польской Крынице-Здруй.
РИА Новости 03:43
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 10:48
Авто
Nissan презентовал новый Nissan Juke
Компания Nissan представила кроссовер Nissan Juke второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:11
Теннис
Димитров сыграет с Медведевым в полуфинале US Open
Спорт-Экспресс вчера в 23:51
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Жирков рассказал, что его раздражало в Англии
Бывший защитник «Челси» Юрий Жирков вспомнил свои выступления за лондонцев, а также рассказал, что ему помешало закрепиться в составе синих.
Матч ТВ 02:53
Происшествия
Мужчина выстрелил в 6-летнюю девочку из-за шума во дворе в Хабаровске
В Хабаровске мужчина выстрелил из пневматического ружья в ребенка на детской площадке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК России.
Газета.Ru 03:21
Политика
Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем
Президент США Дональд Трамп высказался о ходе переговоров, касающихся торговой сделки с Китаем.
Известия вчера в 12:03
Политика
Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 02:56
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
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Газета.Ru вчера в 16:11
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Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
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Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Наука
Ученые назвали напиток, который может «убить» здорового человека
Еще одно исследование ученых, которое охватило более ста тысяч жителей Франции, показало, что употребление одного маленького стакана сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.
Петрозаводск говорит 00:57
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Армия и оружие
Российская армия получит новый санитарный бронеавтомобиль «Линза»
Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных бронеавтомобилей "Линза", созданных на базе шасси "Тайфун", заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин "Ремдизель" Игорь Зарахович.
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