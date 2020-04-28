Энергетика
Lenta.ruМировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Комментарии
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
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Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Спорт
Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году
Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.
Vprognoze.ru 03:29
Политика
Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Smolnarod.ru 26 апреля в 17:23
Политика
Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 06:55
Гаджеты
DJI представила складной дрон Mavic Air 2
Компания DJI представила новый складной квадрокоптер Mavic Air 2, который пришел на смену своему «младшему брату» — Mavic Air.
Live24 04:07
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Технологии
Минздрав сообщил о риске поражения мозга коронавирусом
Вирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, распространяясь в организме человека, может привести к поражению головного мозга.
РБК 07:48
Здоровье
Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
Lenta.ru 07:22
Здоровье
Больница стала очагом коронавируса в Калининградской области
23 апреля глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура рассказала об очаге COVID-19 в областной клинической больнице.
Каскад 05:34
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47
Общество
Туристы, прибывшие спецрейсом в Сургут, рассказали о пережитом
Ранним утром 28 апреля чартерным спецбортом Utair в Сургут прилетели 190 россиян, застрявших из-за пандемии коронавируса в Таиланде, Индонезии и на острове Фиджи.
Новости Югры 06:26
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
Игры
Bohemia Interactive закрыла одну из студий-разработчиков DayZ
CyberSport.ru вчера в 23:18
Общество
Аксенов сообщил о девяти заболевших коронавирусом в Крыму за сутки
Девять человек заболели коронавирусом в Крыму, сообщили в региональном оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.
ФАН 05:46
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:32
Политика
«Синдикат-100» назвал закон о фейках давлением на журналистов
Власти начали активно использовать пандемию коронавируса для давления на независимые СМИ, сказано в обращении, с которым выступило сегодня объединение российских изданий "Синдикат-100".
Кавказский узел 03:03
Происшествия
На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе
На территории Первомайского района Алтайского края обнаружены тела 18-летней девушки и 15-летнего молодого человека, которые пропали еще 7 января.
Российская газета 03:25
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Общество
От коронавируса умерли еще три жителя Самарской области
Всего в регионе новым коронавирусом было инфицировано 272 человека, 27 из которых выздоровели.
Волга Ньюс 04:18
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Общество
В Петербурге появилась стена памяти медикам, погибшим от коронавируса
На месте уже оказались сотрудники полиции. На импровизированной стене висят портреты девяти погибших медиков.
Newia.ru 05:41
Общество
Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий
План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22