Нефть продолжает дешеветь – по данным торгов, мировые цены на "черное золото" пошли вниз. Как сообщает РИА "Новости", июньские фьючерсы на техасский бенчмарк WTI потеряли 13,88%, упав до $11,07 за баррель. Июльские фьючерсы на североморскую смесь Brent потеряли 3,08%, упав до $22,36 за баррель.

Цены на нефть Brent и WTI продолжили падение

Политика Путин выступит с большим обращением Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 2,7K

Здоровье Коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему Коронавирус нового типа при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях течения заболевания - говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС). 595

Экономика Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. 807

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен. 16

Политика Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля. 8

Общество ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму Копии документов были переданы в Государственный архив республики и Архив Севастополя.

Общество Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. 2,6K

Здоровье Главврач калужской больницы уволился после отпуска в Таиланде Главврач больницы в Калужской области, чьим отпуском в Таиланде на фоне распространения коронавируса возмутился врио губернатора региона Владислав Шапша, уволился, сообщил РИА Новости во вторник представитель правительства региона. 4

Политика Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 170

Происшествия Пожар в Новой Москве локализован Отмечается, что площадь пожара уменьшилась до 550 кв. м. Ранее МЧС привлекло два вертолёта к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве. 4

Политика Лавров прокомментировал обвинения в адрес России о дезинформации Внешнеполитическая служба ЕС периодически публикует доклады, в которых указывает на материалы СМИ разных стран, которые, по ее мнению, являются преднамеренной дезинформацией.

Здоровье Появилась карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом В докладе руководителя центра Алмазова Евгения Шляхто, который был опубликован на официальном сайте администрации Петербурга, представлена карта районов Петербурга с числом заболевших новой коронавирусной инфекцией. 90

Общество В Свердловской области не будет полного запрета на продажу алкоголя Полное ограничение на продажу алкоголя в майские праздники введено не в Свердловской, а в Курганской области.

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 399

Здоровье Названа причина поражения легких при коронавирусе Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется. 19

Общество Постоянный координатор ООН призвала белорусов оставаться дома Постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкий в связи с "эволюцией вспышки" COVID-19 на территории республики призвала белорусов оставаться дома. 4

Здоровье Украине прогнозируют вспышку коронавируса Уже на следующей неделе главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует вспышку коронавируса.