Энергетика
Радио МаякМировые цены на нефть сегодня падают
Июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 25% и торгуются на уровне 12,5 долларов за баррель. Брент теряет в цене 7%, фьючерсы держатся на отметки 23 доллара за баррель.
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Комментарии
Здоровье
Роспотребнадзор уличил сыктывкарского автоперевозчика в несоблюдении санитарных правил
Рассмотрен вопрос организации контроля за исполнением пассажирскими автоперевозчиками профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и санитарно-эпидемиологических требований режима повышенной готовности, действующего на территории Республики Коми.
ИА БНК 02:20
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо вчера в 21:56
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Гаджеты
Xiaomi представила в России Redmi Note 9S
News.ru вчера в 15:05
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Здоровье
24 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае
Новые случаи заражения выявлены в 6 городах и районах Алтайского края: в Барнаул (7), Бийске (3), Змеиногорском районе (10), Новичихинском (1), Немецком (1) и Камне на Оби (1). Впервые случай инфицирования выявлен в Кулундинском районе – заболел один человек.
Kursk.com 02:24
Общество
В Москве еще 480 пациентов вылечились от коронавируса
РИА Новости 02:58
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
RT на русском вчера в 23:56
Общество
Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу
В пробной бесплатной версии содержатся данные 1800 человек.
РИА Новости 01:59
Общество
За сутки выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе
По информации оперштаба на 11:00, среды, 29 апреля, в Кузбассе подтверждены за сутки еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 02:39
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 01:30
Общество
Низкая мобильность жителей смягчила эпидемию коронавируса в РФ
Доклад посвящён влиянию коронавируса на ситуацию в российском здравоохранении.
REGNUM 03:05
Армия и оружие
Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России
Военное дело вчера в 05:53
Энергетика
Новак назвал срок стабилизации цен на нефть
Новак пояснил, что сохраняется неопределенность, связанная с тем, как заработает сделка ОПЕК+ с 1 мая, какой эффект она окажет, и будут ли страны исполнять свои обязательства по сокращению в полном объеме.
РИА Новости 02:48
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Здоровье
Вице-президент США не стал надевать маску во время посещения клиники
Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота проигнорировал рекомендацию надеть на лицо тканевую маску для защиты от возможного заражения коронавирусом.
РБК вчера в 22:11
Общество
Составлен портрет магазинного вора на самоизоляции
В России с момента введения режима самоизоляции изменился типовой портрет магазинного вора.
Lenta.ru 01:22
Общество
В Риме умер великий магистр Мальтийского ордена
RT на русском вчера в 19:00
Общество
В Москве приостановили онлайн-уроки с 1 по 11 мая
"РГ" уже писала, как московские учителя и даже педагоги старшего поколения ведут онлайн-уроки.
Российская газета 01:47
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
В Москве приготовились развернуть временные госпитали
Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей на 10 тысяч коек.
Lenta.ru вчера в 22:14
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru вчера в 08:33
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
Здоровье
У коронавируса обнаружили шесть новых симптомов
Evo-rus.com вчера в 05:09
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка
Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 16:33
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42