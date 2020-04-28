Июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 25% и торгуются на уровне 12,5 долларов за баррель. Брент теряет в цене 7%, фьючерсы держатся на отметки 23 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть сегодня падают

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