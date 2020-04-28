Как свидетельствуют данные торгов, цена фьючерсов на нефть марки Brent на июль опустилась на 3,08% и составила 22,36 долларов за баррель. На июнь фьючерсы также снизились на 4,5% до 19,09 доллара за баррель. В свою очередь, июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 13,38%, до 11,07 доллара.

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