Энергетика
Союзное ВечеМировые цены на нефть продолжают падать
Как свидетельствуют данные торгов, цена фьючерсов на нефть марки Brent на июль опустилась на 3,08% и составила 22,36 долларов за баррель. На июнь фьючерсы также снизились на 4,5% до 19,09 доллара за баррель. В свою очередь, июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 13,38%, до 11,07 доллара.
Читать в источнике
Оценить422
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Комментарии
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
Общество
Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
За первую половину 2019 года ЦБ обнаружил 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
В Москве приостановили онлайн-уроки с 1 по 11 мая
"РГ" уже писала, как московские учителя и даже педагоги старшего поколения ведут онлайн-уроки.
Российская газета 01:47
Происшествия
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти
В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей.
Известия 00:19
Гаджеты
К выходу готовится смартфон Meizu 17T
Вместе с Meizu 17 к презентации готовится смартфон Meizu 17T.
Дни24 00:44
Футбол
Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб Николич
Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Николич может сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива" Кикнадзе: у меня нет конфликта с Семиным.
Metaratings 26 апреля в 10:12
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости вчера в 12:37
Общество
Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину
Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
Atas.info вчера в 11:34
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Известия вчера в 19:28
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видеобеседы, отмечается в сообщении компании.
Газета.Ru вчера в 14:34
Футбол
Орлов: Не советовал бы Азмуну ехать в «Наполи»
Спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Зенит» высказался о возможном переходе нападающего сине-бело-голубых Сердара Азмуна в «Наполи».
Московский Комсомолец 02:16
Общество
МВД захотело получить доступ к банковской тайне
Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях.
Lenta.ru вчера в 21:07
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
Общество
В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
RT на русском вчера в 13:02
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Экономика
Два по цене двух: ставки ипотеки могут вырасти на 1 процентный пункт
Дороже или нет В крупных банках ожидают роста ставок по ипотеке после того, как страховку по жилищным ссудам финансовые организации начнут оформлять самостоятельно.
Известия вчера в 17:01
Политика
Владимир Путин распорядился продлить нерабочие дни до 11 мая
В России удалось затормозить распространение коронавируса.
Радио Культура вчера в 11:34
Здоровье
В Британии среди детей распространяется новое вирусное заболевание
Накануне вечером в Великобритании было выпущено «срочное предупреждение» о новом вирусном заболевании, которое распространяется среди детей.
SterlitamakTime.ru 27 апреля в 07:54
Общество
В Калужской области введен обязательный масочный режим
В Калужской области введен обязательный масочный режим, сообщил и.о. губернатора региона Владислав Шапша.
Известия 02:32
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru вчера в 08:33
Экономика
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка
Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
Общество
В Кузбассе зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусом
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10408 человек.
Правоохранительный портал Кузбасса 00:40
Общество
В Турции отреагировали на информацию СМИ об отказе от All inclusive
Система All inclusive и шведский стол останутся в турецких гостиницах после окончания пандемии коронавируса, заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
ФАН вчера в 22:06
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала новую оболочку MIUI 12
Китайская компания Xiaomi анонсировала новую версию фирменной Android-оболочки.
Народные новости 27 апреля в 22:03
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50