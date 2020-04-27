Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 27,5%, до $12,55 за баррель по состоянию на 16:15 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Цена на нефть марки Brent снижается на 9,4% — до $19,8 за баррель.

Падение цен на нефть WTI ускорилось до 27%

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