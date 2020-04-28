Энергетика
Радио МаякМировые цены на нефть сегодня падают
Июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 25% и торгуются на уровне 12,5 долларов за баррель. Брент теряет в цене 7%, фьючерсы держатся на отметки 23 доллара за баррель.
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Российская газета 06:19
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Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
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Авто
АвтоВАЗ запустил продажи нового Lada Xray Cross Instinct
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На ряд препаратов вырос спрос из-за упоминания в рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции, а в условиях карантина фармкомпаниям стало сложнее внедрять обязательную маркировку препаратов.
Коммерсантъ 17:55
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В Совфеде прокомментировали продление нерабочих дней
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил продление нерабочих дней до 11 мая.
RT на русском 13:42
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KM.ru вчера в 06:18
Армия и оружие
Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России
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Армия и оружие
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Коллегия Министерства обороны России проведёт заседание в режиме видеоконференции, в ходе которого обсудит борьбу с коронавирусом COVID-19 и весенний призыв.
RT на русском 17:59
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Вот как Intel ответит на сверхпопулярные процессоры Ryzen 3000. Стали известны все параметры и цены CPU Comet Lake
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Российская газета 17:25
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Аналитики предсказали снижение цен на бензин в России
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В Тульской области введут пропускной режим
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