Энергетика

Радио МаякРадио МаякМировые цены на нефть сегодня падают

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 25% и торгуются на уровне 12,5 долларов за баррель. Брент теряет в цене 7%, фьючерсы держатся на отметки 23 доллара за баррель.
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