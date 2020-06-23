Нефть эталонных марок начала падать в цене после уверенного роста накануне. Как передает Интерфакс со ссылкой на данные крупных бирж, августовские фьючерсы на нефть Brent понизились в начале торгов на 0,12%.

Нефть начала снижаться в цене после уверенного роста

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