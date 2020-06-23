Энергетика
Аргументы и ФактыНефть начала снижаться в цене после уверенного роста
Нефть эталонных марок начала падать в цене после уверенного роста накануне. Как передает Интерфакс со ссылкой на данные крупных бирж, августовские фьючерсы на нефть Brent понизились в начале торгов на 0,12%.
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Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Происшествия
Державший сына на цепи отец задержан в Ленобласти
По словам ребенка, отец держал его так несколько дней. В ведомстве сообщили, что мужчина задержан.
Интерфакс 04:08
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
РБК вчера в 17:00
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
Известия вчера в 20:42
Политика
Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина о допуске к выборам
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просить разрешения участвовать в выборах главы региона.
Газета.Ru 03:31
Футбол
Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Общество
СМИ узнали о плане Минприроды сократить зоны контроля лесных пожаров
Министерство природных ресурсов предлагает значительно сократить «зоны контроля», на которых региональным властям можно не тушить лесные пожары.
РБК 02:43
Общество
За сутки в России заразились коронавирусом 7 425 человек
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 425, общее количество заразившихся достигло 599 705.
ТАСС 03:35
Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 05:27
Технологии
Apple провела крупнейшую презентацию
Lenta.ru вчера в 15:51
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Общество
В Брянской области отменили режим самоизоляции
Из СМИ Брянска, стало известно, что на Брянщине смягчили режим самоизоляции. Об этом сообщает сайт «БрянскToday».
Сельцовский вестник 03:45
Кино
Скончался американский режиссер Джоэл Шумахер
В Нью-Йорке в возрасте 80 лет умер режиссер Джоэл Шумахер. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителя режиссера.
Россия – Культура 03:13
Общество
В Роструде напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Как напомнили в Роструде, среда, 24 июня, объявлена нерабочим днем с сохранением зарплаты в честь проведения парада Победы.
Повестка дня вчера в 03:03
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Здоровье
Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
Игры
В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
CyberSport.ru вчера в 12:59
Общество
В Крыму выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
За 22 июня на территории Республики Крым подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ruinformer.com 03:11
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дома показ мод
Звездный папа часто делится моментами из жизни малышей. Так, дочь юмориста решила устроить дома показ мод.
Летидор вчера в 06:15
Футбол
Ла Лига в ближайшее время планирует вернуть болельщиков на стадионы
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что ограниченное число болельщиков может быть допущено к играм до того, как испанский сезон завершится 19 июля.
Soccer.ru 03:09
Здоровье
В Прикамье выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
Пермь, 20 июня 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 20 июня, выявлено 68 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 20 июня в 04:37
Политика
Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора
Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32
Здоровье
Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова утверждает: если на теле образуются кондиломы, существует риск развития рака кожи.
ToDay News Ufa 01:55
Игры
Facebook купила разработчиков The Order: 1886
News.ru 03:26
Политика
Радаев в облдуме: «Сидеть и бред слушать я не собираюсь»
Председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению облдумы Николай Бушуев объяснил, что закон регламентирует основы правового положения омбудсмена, требования к кандидату, порядок назначения и срок полномочий, ограничения и запреты, уточняет компетенции и др.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:38
Фигурное катание
Еще одна фигуристка ушла от Тутберидзе к Плющенко
Примечательно, что весной от Тутберидзе к Плющенко ушли серебряный призер чемпионата Европы - 2020 Александра Трусова и Вероника Жилина.
Газета.Ru 04:15
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25