Энергетика
ИА Красная ВеснаЦена на нефть марки Brent поднялась выше $42,5 за баррель
Цена трехмесячного фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше $42,5 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE 22 июня. Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent поднялась достигла $42,52 по состоянию на 10:31 мск. При этом в 9:04 мск она достигла $42,01.
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Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
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Квят и Гасли проводят тесты на «Имоле» на болиде 2018 года
Первым за руль болида 2018 года сел Пьер Гасли, а во второй половине дня в кокпите машины его сменил Даниил Квят.
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Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
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Политика
Макрон планирует 26 июня провести с Путиным переговоры в видеоформате
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 26 июня, в формате видеоконференции.
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Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
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Вышел тизер нового сезона сериала «Рассказ служанки»
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Volkswagen представил обновленный Arteon
Компания Volkswagen представила обновленную версию своего европейского флагмана Arteon.
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Военнослужащие Таджикистана приняли участие в Параде Победы в Москве
Помимо Таджикистана в Параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участники военнослужащие Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Китая, Молдовы Индии.
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«Реал» одержал верх над «Мальоркой» в матче Примеры
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«Барселона» поздравила Месси с днем рождения
Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил Месси с 33-летием.
Газета.Ru 06:31
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
Прокуроры проверят сообщения о травмировании двух собак на рейсах "Аэрофлота", сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 12:33
Футбол
«Славия» в 6-й раз выиграла чемпионат Чехии
Sports.ru 17:19
Общество
Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет
Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 09:28
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На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Футбол
Акинфеев останется в ЦСКА, несмотря на информацию о завершении карьеры
Ранее получила распространение информация о том, что капитан армейцев задумался о завершении карьеры после поражения ЦСКА от «Зенита» со счетом 0:4. В сезоне-2019/20 голкипер провел 28 матчей за красно-синих и пропустил 34 гола.
Спорт-Экспресс 14:28
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Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
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Армия и оружие
В Калининграде 1,5 тысячи человек приняли участие в параде Победы
В параде Победы приняли участие почти 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота и представителей силовых ведомств Калининграда, 24 июня сообщила пресс-служба Балтфлота.
ИА Красная Весна 07:52
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Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату
Комсомольская правда 16:51
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К Земле мчится еще один опасный астероид
Shraibikus News вчера в 15:46
Футбол
Бывший полузащитник «Халл Сити» совершил каминг-аут
Бывший полузащитник «Халл Сити» Томас Битти сделал публичное заявление о своей ориентации.
Матч ТВ 15:35
Энергетика
Российская нефть Urals в Европе подорожала до 46 долларов за баррель
С начала лета в Европе цена на нефть российской марки Urals выросла больше чем на 7-8 долларов до 45-46 долларов за баррель.
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Авто
С 1 июля автомобилистов России ждут три нововведения
Помимо прочего, в медсправке для автомобилистов обязательным пунктом станет проверка на хронический алкоголизм.
Gazeta.SPb 22 июня в 22:58
Общество
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
Эхо Москвы 12:04
Футбол
«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings 15:14
Политика
Посол России рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Немецкая общественность активно обсуждает статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Российская газета 14:40