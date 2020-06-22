Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЦена на нефть марки Brent поднялась выше $42,5 за баррель

Цена трехмесячного фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше $42,5 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE 22 июня. Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent поднялась достигла $42,52 по состоянию на 10:31 мск. При этом в 9:04 мск она достигла $42,01.
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