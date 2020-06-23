Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Политика
Глава ФБР назвал основную угрозу для внутренней безопасности США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что внутренний экстремизм представляет одну из основных угроз для безопасности страны.
Lenta.ru 22:09
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
Политика
В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17
Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com 12:15
Политика
Это любовь: у главы Хакасии берут автографы
Смущаясь, протянули его губернатору. Безусловно, не избалованный политической славой глава республики оставил автограф.
ИА Хакасия 22:00
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Политика
Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском 12:16
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 10:46
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Культура
Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов
Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 16:39
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Общество
Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен
Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград".
Народные новости 06:56
Общество
Что запрещено делать в день Петра Солнцеворота, 25 июня
Сегодня волгоградцы почитают святого Петра Афонского. Волгоград, 25 июня / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа 22:27
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском 16:33
Политика
Путин оценил парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади, который состоялся в среду, 24 июня.
Известия 05:09
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия 21:57
Шоу-бизнес
В семье Аллы Пугачевой ожидается пополнение
В семье певицы Аллы Пугачевой ожидается пополнение – рождение еще одной девочки. Артистка в третий раз станет двоюродной бабушкой.
Mockva.ru вчера в 18:45
Авто
Porsche обновил комплектации Boxster и Cayman
Ценник обновлённого 718 Cayman будет составлять не меньше 59 900 долларов, а базового Boxster — от 62 000 долларов.
32CARS.ru 17:02
Происшествия
Уголовное дело против экс-главы «Русгидро» прекращено
Уголовное дело в отношении бывшего главы компании «Русгидро» Евгения Дода, которого обвиняли в растрате, прекращено.
Известия 10:09
Шоу-бизнес
Директор «Уральских пельменей» объяснил, почему Михалкова покинула шоу
Актриса Юлия Михалкова покинула программу «Уральские пельмени», потому что её недооценивали.
News.ru 09:08
Гаджеты
OnePlus готовит к выходу новую линейку недорогих смартфонов
Что касается OnePlus Z или OnePlus Nord, то этому смартфону приписывают экран на 6,4 дюйма, выполненный по технологии OLED.
Astera 10:08
Общество
В Бурятии стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию проходит на 837 избирательных участках Жители Бурятии с 8:00 25 июня могут проголосовать по поправкам в Конституцию на 837 стационарных и временных избирательных участках, а также на дому.
Байкал-Daily 22:40
Футбол
«Сельта» обыграла «Реал Сосьедад», Смолов получил карточку
Российский нападающий гостей Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте встречи, результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку за грубую игру в отношении вратаря соперника.
ProstoProSport 15:25
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00