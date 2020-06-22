Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 165

Авто Нововведения ждут российских водителей с 1 июля Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 285

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,7K

Технологии В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя. 529

Авто Toyota в России соединит свои автомобили со смартфоном Первые автомобили Toyota с технологией connected cars, позволяющей управлять рядом их функций и систем через приложение в смартфоне, появятся в России осенью 2020 года. 6

Общество Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот". 4

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 226

Авто Opel представил кроссовер Mokka нового поколения Vauxhall выбрал радикальное направление со вторым поколением своего популярного кроссовера Mokka, со смелым дизайном и электрической версией. 12

Киберспорт Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России Для пользователей из России Valve снизила цену Battle Pass 2020.

Политика Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку. 24

Авто В интернете показали изображения новой Lada Granta По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access. 133

Экономика «Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале «Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании. 2

Футбол «Интер» упустил победу над «Сассуоло», пропустив на 89-й минуте На 81-й минуте Доменико Берарди реализовал одиннадцатиметровый удар и сравнял счет, а уже через несколько минут хавбек «Интера» Борха Валеро забил гол.

Происшествия Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду. 2

Общество Путин предложил расширить возможности льготной ипотеки Условия льготной ипотеки в России будут расширены. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к гражданам. 245

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду. 2,2K