Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович
Evo-rus.com 05:52
Энергетика
США за неделю нарастили добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки
Суточная добыча нефти в США за неделю с 13 по 19 июня выросла на 500 тыс. баррелей - до 11 млн баррелей в сутки.
ТАСС 10:33
Кино
Появился трейлер триллера «Агент Ева» с Джессикой Честейн
Игромания.ру 08:50
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Общество
Парад Победы в Москве сняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
Авто
Нововведения ждут российских водителей с 1 июля
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург 05:55
Игры
Cyberpunk 2077 покажут 25 июня в первом эпизоде Night City Wire
Игромания.ру 09:54
Общество
Нижний Новгород примет участие в акции «Лучи Победы»
Иллюминация появилась на стенах кремля в рамках акции «Лучи Победы» на участке от Тайницкой до Часовой башни.
Открытый Нижний 05:46
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Авто
Toyota в России соединит свои автомобили со смартфоном
Первые автомобили Toyota с технологией connected cars, позволяющей управлять рядом их функций и систем через приложение в смартфоне, появятся в России осенью 2020 года.
Автоновости дня вчера в 14:01
Общество
Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ
Режиссер и музыкант Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".
Российская газета 10:28
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вести ФМ вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Экономика
Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение
Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:08
Авто
Opel представил кроссовер Mokka нового поколения
Vauxhall выбрал радикальное направление со вторым поколением своего популярного кроссовера Mokka, со смелым дизайном и электрической версией.
SpeedMe 00:14
Киберспорт
Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Для пользователей из России Valve снизила цену Battle Pass 2020.
Dota2.ru 12:58
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 13:33
Авто
В интернете показали изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru вчера в 05:42
Экономика
«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале
«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
Авто
Российский Haval F7x получил новый двигатель и подешевел
Слухи подтвердились: купе-кроссовер Haval F7x все-таки получил 1,5-литровый 150-сильный мотор от F7 и стал доступнее на 100 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 08:22
Футбол
«Интер» упустил победу над «Сассуоло», пропустив на 89-й минуте
На 81-й минуте Доменико Берарди реализовал одиннадцатиметровый удар и сравнял счет, а уже через несколько минут хавбек «Интера» Борха Валеро забил гол.
Матч ТВ 15:30
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову
Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Общество
Путин предложил расширить возможности льготной ипотеки
Условия льготной ипотеки в России будут расширены. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своего обращения к гражданам.
МИР 24 вчера в 10:51
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Общество
Мурашко констатировал спад коронавируса в России
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что всплеск коронавируса в России идет на убыль.
BFM.ru 13:08