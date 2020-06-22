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Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.В источнике
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Мировые цены на нефть достигли максимального уровня с начала марта

RT на русскомвчера в 11:32

Ориентир Brent на вторник - диапазон $41-43 за баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 03:14

Котировки Brent и WTI вернулись к росту

Росбалтвчера в 08:06

Нефть вернулась к $42 за баррель

REGNUMвчера в 15:17

Нефть дорожает почти на 2% на снижении торговой напряженности и опасений за спрос

ПРАЙМвчера в 05:51

Цены на нефть пошли вниз на фоне слухов о разрыве торговой сделки США и КНР

News.ruвчера в 02:08

Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара

Взгляд.ру22 июня в 14:26
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Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Комсомольская правда05:04
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Врачи Самарской области опровергли очередную байку про коронавирус

В областном Минздраве сообщили, что в сети Интернет распространяется фейковая информация о том, что выявление пациентов с COVID-19 намеренно приостановлено, и помощь им якобы не оказывается.
Маленькая Сызрань10:50
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Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК12:58
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM02:09
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Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газетавчера в 12:28
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Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм

Ранее французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в беседе с RT назвал важным заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне, о чём необходимо всегда помнить.
RT на русском10:53
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В Махачкале произошел крупный пожар на рынке

Позже пресс-служба главка МЧС по Дагестану сообщила, что возгорание на рынке на проспекте Аметхана Султана удалось локализовать на площади 1500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
РБК14:33
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru14:52
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Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

Ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, которому присудили государственную премию в области литературы и искусства, пригласил президента посетить учреждение и пообещал принять на перевоспитание тех, кто сомневается в силе и мощи России.
РИА Новости12:27
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Захарова ответила на очередные оскорбления Габунии в адрес Путина

Москва, 24 июня 2020, 09:44 — REGNUM Свой ответ на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM02:44
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