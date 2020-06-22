Мировые цены на нефть снижаются
Смотрите также
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Калифорнии
Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада
В России пенсии по старости могут быть увеличены
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
В Махачкале произошел крупный пожар на рынке
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале
Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Захарова ответила на очередные оскорбления Габунии в адрес Путина
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожих
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.В источнике
Подробнее о событии