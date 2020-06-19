Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:27

Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

Газета.Ru19 июня в 09:48

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

ТАСС18 июня в 23:33

Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБК19 июня в 02:34

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $42 за баррель

Известия19 июня в 00:41

Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

Коммерсантъ18 июня в 23:55

Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

ПРАЙМ19 июня в 13:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Экономика

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Игры

Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены

Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
Игромания.ру вчера в 06:11
2
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
217
Общество

В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса

РИА Новости 00:57
408
Экономика

Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
392
Общество

Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда

Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
ТВ Центр вчера в 04:52
810
Общество

Пушков назвал новые случаи коронавируса в Китае странными

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Twitter.
РИА Новости вчера в 17:37
368
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
286
Общество

С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 19 июня в 02:05
331
Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
761
Экономика

Дурное слияние: Европа закрывает калитку для иностранных инвестиций

Еврокомиссия обнародовала предварительный план защиты континентальных производителей от «недобросовестной конкуренции» с иностранными соперниками.
Известия вчера в 17:02
Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
61
Музыка

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 миллионов

Акустическую гитару покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали в США на аукционе Julien's Auctions за рекордные 6 миллионов долларов, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 20 июня в 21:51
31
Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

ТАСС вчера в 23:17
270
Происшествия

В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

РИА Новости вчера в 07:18
824
Общество

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
531
Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
1,4K
Общество

Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае

Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае.
РИА Новости вчера в 23:57
4
Шоу-бизнес

Семейный бизнес Валерии и Пригожина оказался на грани разорения

Что происходит 01:46
58
Происшествия

Верзилова оставили на ночь в ОВД

Экс-участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова, задержанного за мелкое хулиганство, правоохранители оставили на ночь в ОВД, в понедельник его ждет суд по административному делу, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
РИА Новости вчера в 19:21
363
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов

В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 20 июня в 08:04
84
Политика

Клишас назвал проблемой персонификацию власти в России

Политическая система России очень персонифицирована, и «это, конечно, проблема», сказал в интервью РБК сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Ведомости 01:27
95
Здоровье

Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови

Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно.
ToDay News Ufa вчера в 12:35
2
Общество

На полюсе холода наступила аномальная жара

Аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода.
Lenta.ru 01:42
2
Кино

Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси

Аргументы и Факты вчера в 11:14
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
18
Наука

Риск смерти от коронавируса увеличивает высокий уровень кортизола

Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
Evo-rus.com 19 июня в 07:58
33
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах страны

В Пермском и Алтайском краях, Челябинской, Новосибирской, Томской, Свердловской и Омской ожидаются заморозки, в ночное время суток температура воздуха опустится до -2 — -5°C, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Rambler News Service 20 июня в 10:16
436
Наука

Ученые создают полезный пивной напиток

Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом.
Evo-rus.com вчера в 11:48
5
Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Российская газета вчера в 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное