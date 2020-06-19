Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
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Экономика
«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Игры
Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены
Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
Игромания.ру вчера в 06:11
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
В Кузбассе выявили 44 новых случая коронавируса
РИА Новости 00:57
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Общество
Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда
Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
ТВ Центр вчера в 04:52
Общество
Пушков назвал новые случаи коронавируса в Китае странными
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине странные, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Twitter.
РИА Новости вчера в 17:37
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 19 июня в 02:05
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Экономика
Дурное слияние: Европа закрывает калитку для иностранных инвестиций
Еврокомиссия обнародовала предварительный план защиты континентальных производителей от «недобросовестной конкуренции» с иностранными соперниками.
Известия вчера в 17:02
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Музыка
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 миллионов
Акустическую гитару покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали в США на аукционе Julien's Auctions за рекордные 6 миллионов долларов, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 20 июня в 21:51
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
ТАСС вчера в 23:17
Происшествия
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
РИА Новости вчера в 07:18
Общество
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Общество
Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае
Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае.
РИА Новости вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Семейный бизнес Валерии и Пригожина оказался на грани разорения
Что происходит 01:46
Происшествия
Верзилова оставили на ночь в ОВД
Экс-участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова, задержанного за мелкое хулиганство, правоохранители оставили на ночь в ОВД, в понедельник его ждет суд по административному делу, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
РИА Новости вчера в 19:21
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 20 июня в 08:04
Политика
Клишас назвал проблемой персонификацию власти в России
Политическая система России очень персонифицирована, и «это, конечно, проблема», сказал в интервью РБК сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Ведомости 01:27
Здоровье
Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови
Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно.
ToDay News Ufa вчера в 12:35
Общество
На полюсе холода наступила аномальная жара
Аномальная жара наступила в якутском городе Верхоянск, который известен как один из северных полюсов холода.
Lenta.ru 01:42
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
Наука
Риск смерти от коронавируса увеличивает высокий уровень кортизола
Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
Evo-rus.com 19 июня в 07:58
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах страны
В Пермском и Алтайском краях, Челябинской, Новосибирской, Томской, Свердловской и Омской ожидаются заморозки, в ночное время суток температура воздуха опустится до -2 — -5°C, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Rambler News Service 20 июня в 10:16
Наука
Ученые создают полезный пивной напиток
Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом.
Evo-rus.com вчера в 11:48
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Российская газета вчера в 07:37