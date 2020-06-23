Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
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Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Политика
Япония отказалась от размещения американских систем ПРО
Токио аннулировал план по развертыванию американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, сообщает 25 июня агентство Киодо со ссылкой на министра обороны Японии Таро Коно.
Известия 19:59
Армия и оружие
Боевая техника времен ВОВ приняла участие в параде на Красной площади
Боевая техника времен Великой Отечественной войны и современные образцы вооружения показали на параде Победы в Москве.
Народные новости 05:24
Космос
В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю
ИА Красная Весна 15:54
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
Здоровье
Минздрав Украины начал готовить новые больницы для заболевших COVID-19
На брифинге глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил о том, что в министерстве уже началась усиленная работа по оборудованию новых медучреждений стационарного профиля в случае повышения уровня заболеваемости коронавирусом.
Live24 04:58
Игры
В Cyberpunk 2077 герой сможет взбираться на небоскрёбы
Ведущий левел-дизайнер Cyberpunk 2077 Майлс Тост побеседовал с изданием NightCitylife.de и, в частности, рассказал о том, что в определённых моментах герой сможет взбираться на небоскрёбы и другие здание.
Городской портал Новый Нижний 14:00
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском вчера в 13:55
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году
Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
Российская газета 10:50
Путешествия
В Хакасии ждут первый чартерный рейс с туристами из Москвы
19 июля в Хакасию прибудет первый чартерный рейс с туристами из Москвы.
Хакасия вчера в 06:52
Здоровье
74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели еще 112 человек, три ковидных пациента скончались.
Kursk.com вчера в 01:23
Интернет
Опубликован рейтинг самых быстрых видеокарт среднего класса
По итогу, эксперты пришли к выводу, что наилучшим вариантом для покупки в среднебюджетном сегменте будет GeForce RTX 2060 - она показала самую достойную и приятную производительность при абсолютно всех проведенных тестах.
Ferra вчера в 12:35
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru вчера в 06:43
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Космос
Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов
Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com 12:18
Спорт
В ВФЛА отреагировали на открытое письмо легкоатлетов к Путину
Чемпионат вчера в 07:00
Игры
Опубликован релизный трейлер новой игры про Губку Боба
REGNUM вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
Источник светского Telegram-канала сообщает, что актер проводил время с Мирославой Карпович еще будучи женатым на Муцениеце.
Народные новости вчера в 04:09
Экономика
На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета
Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета 13:05
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Авто
Чаще всего мощные машины покупают в Ингушетии
Car.ru вчера в 01:19
Энергетика
Urals подорожала в Европе до $45-46 за баррель
Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на $7, до $45–46 за баррель.
Коммерсантъ 16:40
Космос
Учёные предположили наличие жизни на шестой луне Юпитера
RT на русском 18:01
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Путешествия
Раскрыта стоимость отдыха на российских курортах
Стоимость отдыха на российских курортах в предстоящем туристическом сезоне не изменится, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Деловое.ТВ 13:00
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Культура
Джордж Мартин обещает дописать «Песнь льда и пламени» в 2021 году
Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, когда выйдет последняя часть серии, и как коронавирус повлиял на сроки выхода.
Gazeta.SPb 15:09
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК 16:08