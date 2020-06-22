Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цены на нефть пошли вниз на фоне слухов о разрыве торговой сделки США и КНР

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Эхо Москвывчера в 08:28

Цены на нефть коррекционно снижаются после роста накануне

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Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара

Взгляд.рувчера в 14:26

Цены на нефть развернулись вверх

Финмаркетвчера в 11:33

Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов

RT на русском01:03

Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель

Известиявчера в 02:06
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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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Анастасия Решетова обеспокоена вялостью Ратмира после прививки

Paparazzi.ru вчера в 05:42
Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
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Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

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Дни24 вчера в 06:58
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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СМИ: PayPal с 325 млн пользователей добавит поддержку биткоина

Платежная система PayPal с клиентской базой в 325 млн пользователей планирует добавить возможность прямой покупки и продажи криптовалюты.
РБК 01:30
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В Сочи задержали участников конфликта со стрельбой

Сотрудники полиции в Сочи по горячим следам задержали участников конфликта со стрельбой.
ТАСС вчера в 16:38
Шоу-бизнес

Айза Анохина рассказала о «стремной» пассии бывшего мужа

Слово и Дело 02:57
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Ольга Бузова намекнула на беременность

Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
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Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
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Авто

Появились первые изображения кроссовера Toyota Corolla Cross

Премьера Toyota Corolla Cross состоится осенью текущего года. В первую очередь модель выйдет на азиатские рынки.
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Политика

Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии

"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
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Кино

Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

Piter.tv вчера в 07:47
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Наука

В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета

По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform вчера в 13:55
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Происшествия

В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК вчера в 14:50
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Ефремову диагностировали хронический алкоголизм

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
Lenta.ru 02:44
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Общество

Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции

Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 10:24
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Общество

В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки

Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
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Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Авто

Тюнеры создали роскошный Mercedes-Benz GLE в стиле Maybach

Ultimate HGLE создана на основе Mercedes-Benz GLE версии 450, но эксперты тюнинга могут провести доработку любой сборки кроссовера от 300-й до GLS 63.
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Барбара Пино мечтает о свадьбе на Гавайях

Недавно Пино рассказала своим фанатам, что свадьбы у них с Антоном в ближайшем будущем точно не будет, но в то же время она мечтает о том, как пройдет эта свадьба.
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Общество

Жителей европейской части России предупредили о жаре

В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59
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Происшествия

Волгоградский суд арестовал подозреваемого в убийстве студента

РИА Новости вчера в 15:15
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Гребенщиков выпустил новый сольный альбом «Знак огня»

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Трамп обвинил Обаму в государственной измене

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«Глубоко совестливый человек»: Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым

"Глубоко совестливый человек": Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым и пожаловался, что ему не дают общаться с другом.
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