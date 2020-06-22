Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
RT на русском вчера в 11:53
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
Вокруг ТВ вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова обеспокоена вялостью Ратмира после прививки
Paparazzi.ru вчера в 05:42
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 вчера в 06:58
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Технологии
СМИ: PayPal с 325 млн пользователей добавит поддержку биткоина
Платежная система PayPal с клиентской базой в 325 млн пользователей планирует добавить возможность прямой покупки и продажи криптовалюты.
РБК 01:30
Происшествия
В Сочи задержали участников конфликта со стрельбой
Сотрудники полиции в Сочи по горячим следам задержали участников конфликта со стрельбой.
ТАСС вчера в 16:38
Шоу-бизнес
Айза Анохина рассказала о «стремной» пассии бывшего мужа
Слово и Дело 02:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на беременность
Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Авто
Появились первые изображения кроссовера Toyota Corolla Cross
Премьера Toyota Corolla Cross состоится осенью текущего года. В первую очередь модель выйдет на азиатские рынки.
Новые автомобили вчера в 01:12
Политика
Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии
"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
Кино
Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»
Piter.tv вчера в 07:47
Наука
В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета
По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform вчера в 13:55
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК вчера в 14:50
Происшествия
Ефремову диагностировали хронический алкоголизм
Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм.
Lenta.ru 02:44
Общество
Полиция установила причастных к афере для голосования по Конституции
Московская полиция установила круг лиц, которые причастны к афере с сим-картами для голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки
Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.
Газета.Ru 02:18
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Авто
Тюнеры создали роскошный Mercedes-Benz GLE в стиле Maybach
Ultimate HGLE создана на основе Mercedes-Benz GLE версии 450, но эксперты тюнинга могут провести доработку любой сборки кроссовера от 300-й до GLS 63.
Дни24 вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Барбара Пино мечтает о свадьбе на Гавайях
Недавно Пино рассказала своим фанатам, что свадьбы у них с Антоном в ближайшем будущем точно не будет, но в то же время она мечтает о том, как пройдет эта свадьба.
RuNews24.ru вчера в 07:14
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Общество
Жителей европейской части России предупредили о жаре
В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59
Происшествия
Волгоградский суд арестовал подозреваемого в убийстве студента
РИА Новости вчера в 15:15
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM вчера в 22:40
Шоу-бизнес
«Глубоко совестливый человек»: Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
"Глубоко совестливый человек": Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым и пожаловался, что ему не дают общаться с другом.
Экспресс газета 03:03