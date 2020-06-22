Энергетика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейЦена нефти WTI превысила 40 долларов за баррель

Цены на эталонные марки нефти в последний торговый день этой недели росли, и к вечеру рост усилился.
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Нефть всё ещё дорожает на оптимизме по поводу торговли США и Китая и на новостях ОПЕК+

ПРАЙМвчера в 12:09

Мировые цены на нефть достигли максимального уровня с начала марта

RT на русскомвчера в 11:32

Нефть вернулась к $42 за баррель

REGNUMвчера в 15:17

Коронавирус колеблет нефть

Вестник Кавказавчера в 14:55

Ориентир Brent на вторник - диапазон $41-43 за баррель - Промсвязьбанк

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Цены на нефть пошли вниз на фоне слухов о разрыве торговой сделки США и КНР

News.ruвчера в 02:08

Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара

Взгляд.ру22 июня в 14:26
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия

В Астрахани проверят брата и сестру замурованного в бетон ребенка

Российская газета 10:10
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Экономика

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 12:15
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
1,6K
Происшествия

Стало известно о финансовых проблемах Ефремова после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, испытывает финансовые трудности.
Lenta.ru 09:33
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Технологии

В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург 05:55
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Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.
РИА Новости 10:27
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Общество

В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ

Депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым выступили с инициативой об отмене единого госэкзамена (ЕГЭ).
News.ru вчера в 09:46
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
6,4K
Политика

Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
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Политика

На Красной площади в Москве прошёл парад Победы

В Москве на Красной площади завершился парад Победы, посвящённый 75-летию окончания Великой Отечественной войны.
Go31.ru 05:35
Здоровье

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн

По данным организации, по состоянию на среду, 24 июня, в мире зарегистрировали уже более 9,1 миллиона заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов превышает 470 тысяч.
Комсомольская правда 12:05
Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.
РИА Новости 12:27
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
122
Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru 12:23
Футбол

«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России

Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,5K
Политика

Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран

Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.
REGNUM 07:39
820
Политика

Путина и Лукашенко с сыном разместили в окружении ветеранов

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на Красной площади были предприняты все необходимые меры, для того чтобы рисков не было никаких.
Московский Комсомолец 03:18
21
Кино

Премьера сериала «Перри Мейсон» собрала рекордное число просмотров

Профиль 02:55
Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

Источник светского Telegram-канала сообщает, что актер проводил время с Мирославой Карпович еще будучи женатым на Муцениеце.
Народные новости вчера в 04:09
21
Общество

Кустурица посетил главный храм Минобороны России

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Lenta.ru 10:10
2
Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
109
Энергетика

Российская нефть Urals за июнь резко подорожала

Стоимость российской нефти Urals в Европе выросла до $45 за баррель с начала июня, свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus Media, передает «РИА Новости».
РБК 13:10
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Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат еще раз по 10 тысяч рублей

Семьи с детьми до 16 лет ещё раз получат выплату по 10 тысяч рублей.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан 02:17
Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
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Экономика

«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале

«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
Экономика

Правительство обсуждает отсрочку или снижение дивидендов «Транснефти»

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что кабмин обсуждает возможность отсрочки или снижения доли чистой прибыли в выплате дивидендов "Транснефти", однако окончательного решения об этом нет, при этом Минэнерго поддерживает идею рассрочки выплаты части дивидендов на определённый период для сохранения инвестпрограммы компании.
ПРАЙМ 06:23
Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
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