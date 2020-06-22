Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,71 доллара и составили 40,46 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

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