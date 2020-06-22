Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,71 доллара и составили 40,46 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:22

Нефть Brent подорожала до $43 за баррель

Вестник Кавказавчера в 15:26

Цены на нефть пошли вниз на фоне слухов о разрыве торговой сделки США и КНР

News.ru02:08

Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов

RT на русском01:03

Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара

Взгляд.рувчера в 14:26

Цена нефти Brent поднялась выше $43

ТАССвчера в 14:17

Новости кризиса 23 июня. В правительстве недовольны доходами россиян, банки могут остаться без вкладов

URA.Ru00:21
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Здоровье

Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Некоторые продукты питания могут оказывать на организм воздействие подобно медленному яду, незаметно разрушая здоровье, считает врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
Волгоградская правда 02:38
10
Экономика

РБК: «Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Ведомости 01:37
27
Общество

Роскачество обнаружило в курином филе побочный продукт хлорирования

ТАСС 01:03
76
Политика

Помпео сравнил публикацию книги Болтона с действиями Сноудена

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил публикацию книги бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона с действиями экс-сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена.
РИА Новости 01:25
Политика

Трамп заявил, что торговая сделка между США и Китаем не расторгнута

Американский лидер Дональд Трамп в понедельник опроверг сообщения об окончании торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.
ТАСС вчера в 22:27
117
Спорт

Чемпионка Европы по стрельбе из Сербии умерла от осложнений при родах

Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет в результате осложнений, возникших при родах, сообщает Marca со ссылкой на Ассоциацию стрельбы Сербии.
Чемпионат 21 июня в 16:31
Гаджеты

Компания Asus анонсировала новые ноутбуки Zenbook 14 и Zenbook 13

Компания Asus анонсировала выпуск новых ноутбуков моделей Zenbook 14 и Zenbook 13.
Дни24 вчера в 13:06
1
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском вчера в 13:25
890
Политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты

Владимир Путин не исключил возможности баллотироваться на пост президента, если поправки в Конституцию будут приняты.
РИА Новости 21 июня в 09:29
20K
Общество

Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений с 23 июня.
Коммерсантъ вчера в 11:51
1K
Общество

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

Рабочая неделя с 22 июня будет сокращенной из-за проведения парада Победы в среду, 24 июня, напомнили в пресс-службе Роструда.
Коммерсантъ вчера в 04:02
637
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил В. Путина в эфире

Тбилиси, 22 июня 2020, 18:09 — REGNUM Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM вчера в 11:09
4,8K
Общество

Россиянам могут предоставить новую выплату в 10 тысяч рублей

Поводом для обсуждения дополнительной выплаты стало недовольство многих граждан страны в связи с тем, что выплаты в размере 10 тыс. рублей направили только на поддержку семей с детьми от трёх до 16 лет.
Бел.Ру 02:34
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
11
Политика

Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве

РБК вчера в 13:53
1,3K
Общество

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
52
Общество

Коронавирус выявили у 11 детей в Саратовской области

Среди пациентов в Саратовской области, у которых за прошедшие сутки выявили коронавирус, есть 11 детей до 18 лет.
Известия 20 июня в 02:38
1,1K
Теннис

Григор Димитров заразился коронавирусом

Болгарский теннисист Григор Димитров заразился коронавирусом. Об этом сам спортсмен объявил в Instagram.
Спорт-Экспресс 21 июня в 14:13
Фигурное катание

Двукратная чемпионка США Лью объявила о переходе к новым тренерам

Sport24.ru вчера в 16:30
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
113
Политика

Болтон рассказал, какие слова Путина якобы не перевели на их встрече

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге воспоминаний рассказал о том, какие слова президента РФ Владимира Путина якобы не перевели на их встрече в Кремле в июне 2018 года.
РИА Новости 02:00
Общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России

Аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия вчера в 23:07
219
Шоу-бизнес

Беременная в третий раз Алена Ашмарина узнала, что ждет двойню

Девушка не смогла сохранить брак с отцом двух своих дочерей, затем имел место быть скандальный роман с Ильей Григоренко и «на закуску» роман с неизвестным мужчиной, который бросил ее узнав о третьей беременности.
Bimru.ru 01:41
Армия и оружие

Минобороны Грузии планирует приобрести спецавтомобили

REGNUM 01:25
1
Политика

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
РИА Новости вчера в 22:59
992
Происшествия

В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ

В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru вчера в 09:32
2,3K
Политика

Адвокат обвиняемого по делу MH17 заявил о фабрикации доказательств

Адвокат Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении в 2014 году в Украине самолёта Boeing 777 рейса MH17, Баудевейн ван Эйк в ходе рассмотрения дела заявил, что доказательства могли быть сфабрикованы или подброшены, передаёт ТАСС.
Право.ру вчера в 12:22
Происшествия

В Башкирии бензовоз столкнулся с автобусом и иномаркой

Бензовоз Scania, ехавший с 14 тоннами дизельного топлива, двигался со стороны Бирска в направлении села Караидель, но на спуске по неустановленной причине проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со встречной Kia Optima, затем автобусом "НефАЗ".
Российская газета вчера в 12:53
3
Политика

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
792
Политика

Обнародована вторая часть разговоров Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей телефонных разговоров, предположительно, украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в 2016 году, где они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
Газета.Ru вчера в 09:04
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