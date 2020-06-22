Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника
Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,71 доллара и составили 40,46 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.
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Здоровье
Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты
Некоторые продукты питания могут оказывать на организм воздействие подобно медленному яду, незаметно разрушая здоровье, считает врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
Волгоградская правда 02:38
Политика
Помпео сравнил публикацию книги Болтона с действиями Сноудена
Госсекретарь США Майк Помпео сравнил публикацию книги бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона с действиями экс-сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена.
РИА Новости 01:25
Политика
Трамп заявил, что торговая сделка между США и Китаем не расторгнута
Американский лидер Дональд Трамп в понедельник опроверг сообщения об окончании торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.
ТАСС вчера в 22:27
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе из Сербии умерла от осложнений при родах
Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет в результате осложнений, возникших при родах, сообщает Marca со ссылкой на Ассоциацию стрельбы Сербии.
Чемпионат 21 июня в 16:31
Гаджеты
Компания Asus анонсировала новые ноутбуки Zenbook 14 и Zenbook 13
Компания Asus анонсировала выпуск новых ноутбуков моделей Zenbook 14 и Zenbook 13.
Дни24 вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском вчера в 13:25
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Владимир Путин не исключил возможности баллотироваться на пост президента, если поправки в Конституцию будут приняты.
РИА Новости 21 июня в 09:29
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений с 23 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений с 23 июня.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
Рабочая неделя с 22 июня будет сокращенной из-за проведения парада Победы в среду, 24 июня, напомнили в пресс-службе Роструда.
Коммерсантъ вчера в 04:02
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил В. Путина в эфире
Тбилиси, 22 июня 2020, 18:09 — REGNUM Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM вчера в 11:09
Общество
Россиянам могут предоставить новую выплату в 10 тысяч рублей
Поводом для обсуждения дополнительной выплаты стало недовольство многих граждан страны в связи с тем, что выплаты в размере 10 тыс. рублей направили только на поддержку семей с детьми от трёх до 16 лет.
Бел.Ру 02:34
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Политика
Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве
РБК вчера в 13:53
Общество
России предсказали снижение смертности от коронавируса
Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
Общество
Коронавирус выявили у 11 детей в Саратовской области
Среди пациентов в Саратовской области, у которых за прошедшие сутки выявили коронавирус, есть 11 детей до 18 лет.
Известия 20 июня в 02:38
Теннис
Григор Димитров заразился коронавирусом
Болгарский теннисист Григор Димитров заразился коронавирусом. Об этом сам спортсмен объявил в Instagram.
Спорт-Экспресс 21 июня в 14:13
Фигурное катание
Двукратная чемпионка США Лью объявила о переходе к новым тренерам
Sport24.ru вчера в 16:30
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Политика
Болтон рассказал, какие слова Путина якобы не перевели на их встрече
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге воспоминаний рассказал о том, какие слова президента РФ Владимира Путина якобы не перевели на их встрече в Кремле в июне 2018 года.
РИА Новости 02:00
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России
Аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз Алена Ашмарина узнала, что ждет двойню
Девушка не смогла сохранить брак с отцом двух своих дочерей, затем имел место быть скандальный роман с Ильей Григоренко и «на закуску» роман с неизвестным мужчиной, который бросил ее узнав о третьей беременности.
Bimru.ru 01:41
Политика
Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия
В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ
В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru вчера в 09:32
Политика
Адвокат обвиняемого по делу MH17 заявил о фабрикации доказательств
Адвокат Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении в 2014 году в Украине самолёта Boeing 777 рейса MH17, Баудевейн ван Эйк в ходе рассмотрения дела заявил, что доказательства могли быть сфабрикованы или подброшены, передаёт ТАСС.
Право.ру вчера в 12:22
Происшествия
В Башкирии бензовоз столкнулся с автобусом и иномаркой
Бензовоз Scania, ехавший с 14 тоннами дизельного топлива, двигался со стороны Бирска в направлении села Караидель, но на спуске по неустановленной причине проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со встречной Kia Optima, затем автобусом "НефАЗ".
Российская газета вчера в 12:53
Политика
На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны
Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
Политика
Обнародована вторая часть разговоров Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей телефонных разговоров, предположительно, украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в 2016 году, где они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
Газета.Ru вчера в 09:04