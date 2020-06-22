Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
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Позитив на рынке сохраняется. Brent торгуется выше 43 долл. США/барр., WTI пробила отметку 42 долл. США/барр

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Причиной длительного угасания пандемии коронавируса и появления новых вспышек инфекции становятся люди, которые не верят в реальность заражения и пренебрегают мерами социального дистанцирования.
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Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в России было выявлено 7,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
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В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

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Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

Apple решила отказаться от использования процессоров Intel Corp. в своих компьютерах линейки Mac и перейти на чипы собственной разработки.
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МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
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В SpaceX назначили дату запуска ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

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Адвокат обвиняемого по делу MH17 заявил о фабрикации доказательств

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