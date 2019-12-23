Энергетика
Экономика сегодняМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть эталонных сортов в понедельник утром снижаются, как свидетельствуют данные торгов. Нефть марки Brent по февральским фьючерсам на лондонской бирже по состоянию на 09.37 мск торгуется по $65,91 за баррель.
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Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Происшествия
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Армия и оружие
Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»
"Алмаз–Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
Общество
Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов
Сенатор напомнил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака.
Политика
Студентам из России стали отказывать в выдаче виз для учебы в США
Студентам из России стали отказывать в выдаче виз для учебы в США, - рассказал РИА руководитель американской Торговой палаты в России Алексей Родзянко.
Футбол
«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции
В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе "Луи II" в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Экономика
Ротенберг, Дерипаска и Греф стали героями года по версии Forbes
Бизнесменом года стал владелец группы «Онэксим» и основатель партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров, продавцом года признан миллиардер Аркадий Ротенберг, продавший крупнейшего подрядчика «Газпрома», а компанией года признан «Лукойл» с непрекращающимся ростом стоимости акций.
Гаджеты
Realme X50 в совершенно новом дизайне покажут уже завтра
Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха» Компания Realme ранее обещала анонсировать следующий флагманский смартфон Realme X50 в середине января следующего года.
Футбол
«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»
Политика
Глава AmCham оценил влияние санкций США на «Северный поток — 2»
Санкции США не смогут остановить реализацию проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Общество
Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста
Кот Мостик не удержался и одним из первых осмотрел железнодорожную артерию, которая связывает Крым и материковую часть России.
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Происшествия
В Челябинске арестовали мужчину, убившего младенца из-за плача
Следователи арестовали жителя Челябинска по делу об убийстве месячного сына из-за плача. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Шоу-бизнес
Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат
Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке
Происшествия
В Татарстане чиновница уволилась после привлечения детей к учениям МВД
Министерство образования и науки Татарстана проводит служебное расследование после привлечения школьников к проведению тактико-строевых занятий местного отдела МВД, начальник районного отдела образования уволилась, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства Алсу Мухаметова.
Общество
Власти потратят 15 млрд рублей на «русификацию» Superjet
Минпромторг собирается направить еще 15 млрд руб. на проектирование самолета Superjet New, который будет в основном состоять из российских деталей.
Происшествия
Тракторист объяснил, почему сбросил трупы в колодец в Новой Москве
Тела мужчины и женщины нашли накануне в колодце на Калужском шоссе. Погибшими оказались работники дорожной службы.
Армия и оружие
Балтийский флот крепнет и развивается
На вопросы «Красной звезды» отвечает командующий Балтийским флотом адмирал Александр НОСАТОВ.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.