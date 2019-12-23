Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть эталонных сортов в понедельник утром снижаются, как свидетельствуют данные торгов. Нефть марки Brent по февральским фьючерсам на лондонской бирже по состоянию на 09.37 мск торгуется по $65,91 за баррель.
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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже 20 декабря составил $66.14 за баррель

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