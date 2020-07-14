Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
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Нефть подорожала на данных о резком снижении запасов в США

Взгляд.ру01:11

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23

Нефть дорожает на данных API о резком снижении запасов в США

ПРАЙМ01:15

Мировые цены на нефть укрепились на фоне новостей из США

ИА Красная Весна02:16

Мировые цены на нефть остаются в минусе из-за опасений вокруг спроса

РЕН ТВвчера в 07:13

Снижение котировок Brent и WTI замедлилось

Росбалтвчера в 07:48

Цены на нефть вновь снизились

Газета.Ruвчера в 01:58
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости вчера в 09:50
4,6K
Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС 13 июля в 12:28
32
Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 13 июля в 06:14
359
Происшествия

Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело

Ранее в «Почте России» говорили о возбуждении уголовное дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ.
РБК 02:42
3
Политика

Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

Новые Известия вчера в 01:18
1K
Происшествия

Пожарные тушат огонь в жилом доме Петербурга

В Московском районе Петербурга в пятиэтажном жилом доме, по словам очевидцев, раздался взрыв, и начался пожар.
Вести.Ru 02:25
Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
94
Происшествия

В Челябинской области за сутки заболели коронавирусом 135 человек

За прошедшие сутки в Челябинской области скончались три человека, у которых ковид был сопутствующим заболеванием.
Pchela.News 02:24
Общество

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей однополыми парами

«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, и, соответственно, усыновление такими парами детей», — приводит ТАСС слова Елены Мизулиной.
RT на русском вчера в 17:30
2,4K
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
292
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
343
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Путешествия

АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны

Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 17:26
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Здоровье

235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки

За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений.
Kursk.com 13 июля в 02:10
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Происшествия

При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива

Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.
REGNUM 00:53
5
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Газета.Ru 01:40
6
Общество

«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров

Самолеты от «мамы» В 2019 г. «Победа» перевезла 10,3 млн человек, в ее парке 30 среднемагистральных самолетов Boeing 737-800.
Ведомости вчера в 17:47
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Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
13
Путешествия

Отдыхающие назвали главные недостатки отдыха на российских курортах

Туристы, отдыхающие на российских курортах оценили предлагаемые услуги.
АБН 01:40
31
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

Сусанин вчера в 08:11
1K
Технологии

Google анонсировала ряд эксклюзивов для облачного сервиса Stadia

NewInform вчера в 14:08
Армия и оружие

В Крым доставили новые военные вертолеты «Терминатор»

Армейская авиация Южного военного округа на Кубани и в Крыму получила на вооружение новые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».
Военное дело 00:32
7
Общество

«Аэрофлот» грузовым рейсом вывез оставленных в Шанхае животных

Десять животных, не попавших 4 июля вместе со своими хозяевами на вывозной рейс из Шанхая в Москву, отправлены в Россию.
Коммерсантъ вчера в 08:19
1
Политика

Тимошенко заявила о передаче Украины международным спекулянтам

Известия 01:13
Спорт

Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости 13 июля в 13:41
1
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском 13 июля в 21:36
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
1,3K
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 начал получать прошивку с MIUI 12 на базе Android 11

Сегодня компания начала распространять среди пользователей этих устройств в Китае прошивку на базе Android 11 Beta с оболочкой MIUI 12. gizmochina.com Это довольно неожиданно, поскольку никаких предпосылок к тому, что компания добавит в тестовую прошивку свою фирменную оболочку, не было.
3DNews вчера в 15:07
Общество

Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:31
3
Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
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