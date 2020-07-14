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Происшествия Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело Ранее в «Почте России» говорили о возбуждении уголовное дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ. 3

Происшествия Пожарные тушат огонь в жилом доме Петербурга В Московском районе Петербурга в пятиэтажном жилом доме, по словам очевидцев, раздался взрыв, и начался пожар.

Происшествия В Челябинской области за сутки заболели коронавирусом 135 человек За прошедшие сутки в Челябинской области скончались три человека, у которых ковид был сопутствующим заболеванием.

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Путешествия АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 793

Здоровье 235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений. 680

Происшествия При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива. 5

Общество «Аэрофлот» грузовым рейсом вывез оставленных в Шанхае животных Десять животных, не попавших 4 июля вместе со своими хозяевами на вывозной рейс из Шанхая в Москву, отправлены в Россию. 1

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,3K

Гаджеты Xiaomi Mi 10 начал получать прошивку с MIUI 12 на базе Android 11 Сегодня компания начала распространять среди пользователей этих устройств в Китае прошивку на базе Android 11 Beta с оболочкой MIUI 12. gizmochina.com Это довольно неожиданно, поскольку никаких предпосылок к тому, что компания добавит в тестовую прошивку свою фирменную оболочку, не было.