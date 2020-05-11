Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
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Нефть незначительно подорожала, оправившись от страха перед коронавирусом

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Цены на нефть повышаются, Brent закрепилась выше $29 за баррель

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Нефть дорожает на бирже после снижения в среду

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URA.Ruвчера в 11:10

Баррель болеет от избытка

Российская газета11 мая в 12:10
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Автоновости дня вчера в 08:10
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Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило

В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru вчера в 07:09
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RuNews24.ru 02:01
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В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
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Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
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Начались продажи нового внедорожного грузовика «Садко NEXT»

«Группа ГАЗ» начала продажи нового поколения внедорожных грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной базой и с двойной кабиной.
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Хоккеист «Салавата Юлаева» вошёл в число главных шутников КХЛ

Телеканал UTV 00:27
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Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

Автоновости дня 12 мая в 10:40
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Авто

Компания Nissan может закрыть доступный бренд Datsun

Первые решительные меры представители бренда предприняли на индонезийском рынке, где закрыли местное производство Datsun.
SpeedMe вчера в 07:21
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Авто

Volkswagen готовит «заряженный» Golf GTI TCR

Фотошпион заснял прототип спорткара, который займет в линейке место между модификациями GTI и R. В прошлом поколении Golf была версия GTI TCR с 290-сильной "турбочетверкой" объемом 2,0 л, семиступенчатой преселективной коробкой передач и разгоном до сотни за 5,6 секунды.
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Авто

Появились фото Opel Mokka второго поколения

Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.
Новые автомобили 02:59
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Госдума приняла закон о реформе ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
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Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
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Новый Chevrolet Tahoe стал патрульным перехватчиком

Компания Chevrolet представила полицейские модификации внедорожника Tahoe нового поколения, дебютировавшего в конце прошлого года.
AutoNews 12 мая в 12:07
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 12 мая в 05:42
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Авто

В России новый Toyota Highlander появится летом

Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня 11 мая в 07:06
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Авто

Новый Genesis GV80 пользуется ажиотажным спросом

Паркетник Genesis GV80 стал первой внедорожной моделью бренда и необходимо признать, что автомобиль пользуется повышенным спросом.
Car.ru 00:48
Авто

Названы самые надежные автомобили 2020 года

SpeedMe вчера в 23:43
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В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

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Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города

Как пояснил РБК директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать современный метод информационной безопасности — протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти столицы не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа.
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Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
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Общество

В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1821 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился 1821 человек.
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Гаджеты

Смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G презентуют 19 мая

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Покупка Toyota Camry с пробегом: подводные камни и нюансы

Одним из самых востребованных на вторичном рынке считается автомобиль японского производства Toyota Camry.
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BMW запустила производство новых BMW X6 в Калининграде

Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.).
Автоновости дня 12 мая в 04:44
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Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
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Самолёт «России», летевший в Уфу, вынужденно вернулся в Петербург

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Карта распространения коронавируса в Свердловской области обновилась

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В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace

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