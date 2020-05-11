Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.

Общество В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР). 119

Авто Volkswagen готовит «заряженный» Golf GTI TCR Фотошпион заснял прототип спорткара, который займет в линейке место между модификациями GTI и R. В прошлом поколении Golf была версия GTI TCR с 290-сильной "турбочетверкой" объемом 2,0 л, семиступенчатой преселективной коробкой передач и разгоном до сотни за 5,6 секунды. 1

Авто Появились фото Opel Mokka второго поколения Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.

Единоборства Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. 10

Авто Новый Chevrolet Tahoe стал патрульным перехватчиком Компания Chevrolet представила полицейские модификации внедорожника Tahoe нового поколения, дебютировавшего в конце прошлого года. 3

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,7K

Авто Новый Genesis GV80 пользуется ажиотажным спросом Паркетник Genesis GV80 стал первой внедорожной моделью бренда и необходимо признать, что автомобиль пользуется повышенным спросом.

Технологии Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города Как пояснил РБК директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать современный метод информационной безопасности — протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти столицы не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа. 13

Гаджеты Смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G презентуют 19 мая IQOO Z1 заряжается от сверхбыстрого устройства мощностью 44 Вт. Но главное ноу-хау, примененное в этом гаджете, – это поддержка сразу двух SIM-карт пятого поколения мобильной связи (5G). 6

Авто Покупка Toyota Camry с пробегом: подводные камни и нюансы Одним из самых востребованных на вторичном рынке считается автомобиль японского производства Toyota Camry.