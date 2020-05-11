Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Комментарии
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоновости дня вчера в 08:10
Общество
Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило
В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru вчера в 07:09
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Авто
Начались продажи нового внедорожного грузовика «Садко NEXT»
«Группа ГАЗ» начала продажи нового поколения внедорожных грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной базой и с двойной кабиной.
Автоновости дня вчера в 08:55
Хоккей
Хоккеист «Салавата Юлаева» вошёл в число главных шутников КХЛ
Телеканал UTV 00:27
Авто
Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели
Автоновости дня 12 мая в 10:40
Авто
Компания Nissan может закрыть доступный бренд Datsun
Первые решительные меры представители бренда предприняли на индонезийском рынке, где закрыли местное производство Datsun.
SpeedMe вчера в 07:21
Авто
Volkswagen готовит «заряженный» Golf GTI TCR
Фотошпион заснял прототип спорткара, который займет в линейке место между модификациями GTI и R. В прошлом поколении Golf была версия GTI TCR с 290-сильной "турбочетверкой" объемом 2,0 л, семиступенчатой преселективной коробкой передач и разгоном до сотни за 5,6 секунды.
Авторамблер вчера в 08:01
Авто
Появились фото Opel Mokka второго поколения
Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.
Новые автомобили 02:59
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Единоборства
Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
Авто
Новый Chevrolet Tahoe стал патрульным перехватчиком
Компания Chevrolet представила полицейские модификации внедорожника Tahoe нового поколения, дебютировавшего в конце прошлого года.
AutoNews 12 мая в 12:07
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 12 мая в 05:42
Авто
В России новый Toyota Highlander появится летом
Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня 11 мая в 07:06
Авто
Новый Genesis GV80 пользуется ажиотажным спросом
Паркетник Genesis GV80 стал первой внедорожной моделью бренда и необходимо признать, что автомобиль пользуется повышенным спросом.
Car.ru 00:48
Авто
Названы самые надежные автомобили 2020 года
SpeedMe вчера в 23:43
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру вчера в 16:24
Технологии
Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города
Как пояснил РБК директор отдела исследований и разработки Ubic Петр Емельянов, платформа будет использовать современный метод информационной безопасности — протоколы совместных конфиденциальных вычислений, благодаря чему власти столицы не будут видеть или передавать данные в исходном виде, а смогут лишь получать выводы и результаты проведенного на их основе анализа.
РБК 01:00
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 11 мая в 09:58
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1821 человек
В Москве за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился 1821 человек.
RT на русском 02:43
Гаджеты
Смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G презентуют 19 мая
IQOO Z1 заряжается от сверхбыстрого устройства мощностью 44 Вт. Но главное ноу-хау, примененное в этом гаджете, – это поддержка сразу двух SIM-карт пятого поколения мобильной связи (5G).
Picsnews.net 11 мая в 03:47
Авто
Покупка Toyota Camry с пробегом: подводные камни и нюансы
Одним из самых востребованных на вторичном рынке считается автомобиль японского производства Toyota Camry.
Car.ru 00:36
Авто
BMW запустила производство новых BMW X6 в Калининграде
Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.).
Автоновости дня 12 мая в 04:44
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня 12 мая в 07:34
Происшествия
Самолёт «России», летевший в Уфу, вынужденно вернулся в Петербург
REGNUM вчера в 10:49
Общество
Карта распространения коронавируса в Свердловской области обновилась
В уральской столице коронавирус подхватили уже 1475 человек, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 02:10
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Автоновости дня вчера в 09:47