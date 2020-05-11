Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.

Гаджеты Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым» процессором Суть технологии сводится к тому, что Quantum Random Number Generator или просто QRNG, генерирует случайные числа, основываясь исключительно на теории квантового шифрования.

Игры В «Epic Games Store» раздадут GTA V Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве. 32

Технологии Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10 Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN. 54

Общество В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК. 137

Кино Опубликовано фото с Кейт Уинслет со съёмок сиквела «Аватара» Снимок был опубликован 13 мая на Twitter-странице проекта. На фото также присутствуют Сэм Уортингтон и Клифф Кёртис.

Авто В США восстановят самый длинный лимузин на планете Автомобиль числится в книге рекордов Гиннеса как самый длинный лимузин на планете. Длина машины составляет 100 футов или 30,5 метра.

Игры Показаны возможности PlayStation 5 Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании. 50

Общество Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. 1K

Общество В Иркутской области резко выросло число заразившихся коронавирусом Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло за прошедшие сутки на 95 человек, 14 мая сообщает пресс-служба регионального правительства. 2

Технологии Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города Правительство Москвы построит общегородскую платформу совместных вычислений на основе агрегированных данных, которая должна позволить городу использовать информацию, полученную от государственных и частных учреждений, не передавая их сторонним компаниям или агентствам. 16

Игры Дополнение Emperor для Europa Universalis IV выйдет 9 июня Paradox Interactive представила сюжетный трейлер дополнения Emperor для Europa Universalis IV, которое выйдет 9 июня.

Здоровье Радий Хабиров объяснил, почему смягчили режим самоизоляции в Башкирии В эфире шоу Первого канала «Док-ток» ведущий Александр Гордон встретился с главой Башкирии Радием Хабировым, чтобы спросить, почему в республике с непростой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу ослабили режим самоизоляции и позволили жителям передвигаться по улице. 7

Экономика В Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией с 1 июля в Московской области цены на ряд услуг ЖКХ заморозят на три месяца. 3