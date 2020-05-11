Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
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Нефть дорожает на бирже после снижения в среду

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Баррель болеет от избытка

Российская газета11 мая в 12:10
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Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым» процессором

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Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
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Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

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В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

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В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
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Экономика

Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза

Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
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Преодолевать препятствия муравьям помогает коллективная сплоченность

Преодолевать тяжелые препятствия муравьям помогает коллективная сплоченность. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:08
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Кино

Опубликовано фото с Кейт Уинслет со съёмок сиквела «Аватара»

Снимок был опубликован 13 мая на Twitter-странице проекта. На фото также присутствуют Сэм Уортингтон и Клифф Кёртис.
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Автомобиль числится в книге рекордов Гиннеса как самый длинный лимузин на планете. Длина машины составляет 100 футов или 30,5 метра.
Тарантас Ньюс вчера в 03:31
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Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
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Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv 12 мая в 08:27
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Общество

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Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая.
Газета.Ru 03:24
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Показаны возможности PlayStation 5

Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
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Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
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Общество

Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ

Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
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Игромания.ру 12 мая в 12:46
Общество

В Иркутской области резко выросло число заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло за прошедшие сутки на 95 человек, 14 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города

Правительство Москвы построит общегородскую платформу совместных вычислений на основе агрегированных данных, которая должна позволить городу использовать информацию, полученную от государственных и частных учреждений, не передавая их сторонним компаниям или агентствам.
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Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
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В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 14 мая зафиксировано 96 новых случаев коронавируса.
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