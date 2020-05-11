Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 03:50, Ашберн
Комментарии
Технологии
NVIDIA представит самую большую в мире видеокарту
NewInform вчера в 04:43
Гаджеты
Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым» процессором
Суть технологии сводится к тому, что Quantum Random Number Generator или просто QRNG, генерирует случайные числа, основываясь исключительно на теории квантового шифрования.
The GEEK 02:39
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Киберспорт
Игромания стала партнёром фестиваля Steam Indie Celebration
Игромания.ру вчера в 08:00
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру вчера в 16:24
Киберспорт
В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком
Чемпионат вчера в 05:28
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Экономика
Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза
Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
Наука
Преодолевать препятствия муравьям помогает коллективная сплоченность
Преодолевать тяжелые препятствия муравьям помогает коллективная сплоченность. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:08
Кино
Опубликовано фото с Кейт Уинслет со съёмок сиквела «Аватара»
Снимок был опубликован 13 мая на Twitter-странице проекта. На фото также присутствуют Сэм Уортингтон и Клифф Кёртис.
REGNUM вчера в 14:08
Авто
В США восстановят самый длинный лимузин на планете
Автомобиль числится в книге рекордов Гиннеса как самый длинный лимузин на планете. Длина машины составляет 100 футов или 30,5 метра.
Тарантас Ньюс вчера в 03:31
Общество
Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом
Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv 12 мая в 08:27
Общество
ПФР посоветовал россиянам подавать заявки на выплаты на детей с 15 мая
Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая.
Газета.Ru 03:24
Игры
Показаны возможности PlayStation 5
Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Наука
Создан прототип квантового радара
Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука 12 мая в 09:04
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Космос
Ученые получили лучшее представление атмосферы Юпитера и его штормов
V-kosmose.com 11 мая в 08:15
Киберспорт
The Culling: Origins возвращается, но только на Xbox One
Игромания.ру 12 мая в 12:46
Общество
В Иркутской области резко выросло число заразившихся коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области выросло за прошедшие сутки на 95 человек, 14 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 00:06
Технологии
Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города
Правительство Москвы построит общегородскую платформу совместных вычислений на основе агрегированных данных, которая должна позволить городу использовать информацию, полученную от государственных и частных учреждений, не передавая их сторонним компаниям или агентствам.
РБК 01:00
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Игры
Дополнение Emperor для Europa Universalis IV выйдет 9 июня
Paradox Interactive представила сюжетный трейлер дополнения Emperor для Europa Universalis IV, которое выйдет 9 июня.
Игромания.ру 03:19
Здоровье
Радий Хабиров объяснил, почему смягчили режим самоизоляции в Башкирии
В эфире шоу Первого канала «Док-ток» ведущий Александр Гордон встретился с главой Башкирии Радием Хабировым, чтобы спросить, почему в республике с непростой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу ослабили режим самоизоляции и позволили жителям передвигаться по улице.
Горобзор.ру 02:08
Экономика
В Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ
В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией с 1 июля в Московской области цены на ряд услуг ЖКХ заморозят на три месяца.
РИА Новости вчера в 12:55
Культура
Автор «Черепашек Ниндзя» напишет сценарий для российского мультфильма
Согласно условиям контракта, Мауэр разработает сценарий для третьего сезона российского мультсериала, снятого по рассказам знаменитого писателя Олега Роя (он же - автор идеи анимационного фильма).
Российская газета 12 мая в 03:02
Кино
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках «Безумного Макса»
Остальные актеры, снявшиеся в "Безумном Максе", тоже подтвердили: Тому Харди и Шарлиз Терон было непросто сниматься вместе.
РИА Новости вчера в 20:52
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 96 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 14 мая зафиксировано 96 новых случаев коронавируса.
Регион 64 01:43