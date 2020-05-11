Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая.
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Brent подорожала до $29,35 за баррель после падения котировок в среду

Интерфакс01:43

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:08

Цены на нефть снижаются в четверг утром

Московский Комсомолецвчера в 22:21

Эхономика: Цены на «чёрное золото» корректируется вниз

Эхо Москвывчера в 14:04

Новости кризиса 14 мая: зарубежным инвесторам дадут вид на жительство в РФ, цены на нефть останутся низкими

URA.Ru00:00

Bloomberg: экспорт нефти из Нигерии упал в мае до двухлетнего минимума

ТАСС12 мая в 11:38

Баррель болеет от избытка

Российская газета11 мая в 12:10
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Комментарии

Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,4K
Экономика

Аренда квартир станет дешевле после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в одночасье сломала логику развития отечественного рынка недвижимости.
Live24 01:00
44
Общество

Где в Кузбассе за последние сутки выявили людей с коронавирусом

«Восемь новых случаев заражения выявлено в Новокузнецке, два — в Кемерове, по одному в Калтане, Мысках, Прокопьевске и Ижморском районе», — указано в сводке издания РИА «Новости».
ВашГород.ру 00:48
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
16
Экономика

Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется 11 мая в 09:48
457
Наука

Ученые выяснили, что помогает млекопитающим учиться на чужих ошибках

ТАСС Наука 12 мая в 14:19
1
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
198
Общество

Власти Калининградской области ужесточили масочный режим

В Калининградской области ужесточили масочный режим.
Невские Новости вчера в 12:40
59
Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру вчера в 16:24
6
Общество

ЕГЭ переносится на более поздний срок

Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей вчера в 06:11
1,1K
Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
15
Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
16
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
9
Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
80
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
3,6K
Кино

«Новые мутанты» выйдут в прокат 28 августа

Piter.tv 01:43
8
Кино

Британские студии разрабатывают меры безопасности для съемок

Британские студии смогут приступить к съемкам фильмов и сериалов после того, как продюсеры разработают меры по обеспечению безопасности, передает Deadline.
Газета.Ru вчера в 14:20
Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
6
Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
277
Общество

ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП

Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
198
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
499
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
4,2K
Шоу-бизнес

Екатерина Климова сообщила о драке бывших мужей

Через какое-то время Климова завела роман с коллегой по съемочной площадке Гелой Месхи.
RuNews24.ru вчера в 23:41
13
Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
206
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
1,9K
Здоровье

Александр Нестерук: Произошёл завоз коронавируса в сельскую местность

Произошёл завоз коронавирусной инфекции COVID-19 в сельскую местность Псковской области.
Псковское агентство информации вчера в 11:17
5
Общество

Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Газета.Ru 12 мая в 20:34
671
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
13
Общество

Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей

Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота.
Волгоградская правда 01:44
9
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