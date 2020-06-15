Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Эксперты: цена нефти Brent может скорректироваться до $33-35 после триумфа ОПЕК+

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Стоимость нефти Brent снизилась до $39,7 за баррель

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Brent подешевела до $37,65 за баррель

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Нефть дешевеет по мере роста числа заражений коронавирусом

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Предсказаны цены на нефть на 30 лет вперед

Lenta.ruвчера в 11:12

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:20
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
Происшествия

Адвокат заявил о «тяжелом самочувствии» Ефремова после ДТП

Адвокат Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами рассказал, как после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, чувствует себя его подзащитный - актер Михаил Ефремов.
Аргументы недели 00:49
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM 01:04
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Модель Victoria’s Secret снялась топлес и прикрылась сумкой люксового бренда

Lenta.ru 01:19
Энергетика

Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%

Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%.
RT на русском 02:38
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Происшествия

СК выяснит, были ли сообщники у напавшего на полицейских в Москве

ТАСС 02:51
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Здоровье

67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 13 июня в 05:15
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Происшествия

В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов

Стрельба произошла в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, во время протестов против расизма и полицейского произвола после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщает местная полиция.
РИА Новости 01:51
Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Экономика

РБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП

Банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после присоединения к ней Сбербанка.
ТАСС 01:35
6
Кино

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 вчера в 15:14
5
Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
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Экономика

В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам

Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
6
Политика

Япония приостанавливает развертывание американских ПРО Aegis Ashore

Глава министерства обороны Японии Таро Коно заявил, что страна приостанавливает размещение американских ПРО Aegis Ashore.
Газета.Ru вчера в 05:43
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Авто

Представили кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Автопроизводитель Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
32CARS.ru вчера в 15:46
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Политика

В Грузии задержали гражданина России

«Гражданин Российской Федерации был задержан Контртеррористическим центром Службы государственной безопасности в соответствии с ч. 1 ст. 362 УК Грузии по обвинению в приобретении, хранении и использовании поддельного документа», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM 02:36
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Экономика

Взносы для туроператоров снижены в четыре раза

Правительство РФ в четыре раза снизило размер взносов в фонды ответственности для операторов, работающих в сфере выездного туризма.
Российская газета 02:47
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Спорт

Оргкомитет допустил возможность еще одного переноса Олимпиады в Токио

Если ситуация с коронавирусом не позволит провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году, необходимо будет проработать вариант еще одного переноса сроков, заявил один из директоров оргкомитета игр Харуюки Такахаси.
Взгляд.ру 01:18
Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку в адрес Костюшкина

Несколько дней назад Собчак посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну признался, что в детстве был изнасилован.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
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Энергетика

Польская PGNIG ждет от «Газпрома» назначенные судом $1,5 млрд

Польская PGNIG подписала дополнительное соглашение по транзиту газа по газопроводу Ямал—Европа с «Газпромом», сообщила компания.
Коммерсантъ вчера в 08:33
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Здоровье

В Челябинской области подтвердили 138 случаев COVID-19

Челябинск, 16 июня 2020, 09:30 — REGNUM В Челябинской области за 15 июня подтвердили ещё 138 случаев COVID-19.
REGNUM 02:30
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июня

В столице за сутки от коронавируса умерли 52 человека, всего с начала пандемии в столице скончались 3386 человек, зараженных COVID-19.
РБК 02:21
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Космос

В NASA назвали 6 подходящих для будущей колонизации планет

ToDay News Ufa вчера в 15:54
9
Общество

Россияне смогут получить выплаты и пособия без справок

Россиянам для получения пособий и выплат не придётся собирать справки.
Северпост 13 июня в 05:29
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Футбол

Твиттер ФИФА представил Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х

15 июня пресс-служба твиттера FIFA World Cup публикует подборку изображений с суперзвездами настоящего, фантазируя на тему того, как они могли бы выглядеть в 70-х.
Sport24.ru вчера в 10:30
Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия вчера в 03:08
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Российская газета 03:01
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Общество

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,6 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 60 и превысило 3,6 тысячи, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 02:51
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