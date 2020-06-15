Энергетика
ИнтерфаксBrent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,18 (0,5%), до $38,73 за баррель.
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Происшествия
Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске
ТАСС вчера в 13:12
Общество
В районах Саратовской области хотят оставлять транспортный налог
Транспортный налог, собираемый на уровне муниципалитетов, может оставаться в районах.
Четвертая Власть 01:56
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал, почему актер выпивал перед аварией
Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, потому что у него умер близкий человек, заявил в беседе с "Московским комсомольцем" адвокат артиста Эльман Пашаев.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество
В 13 российских городах парад Победы отменили из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса парад Победы, который должен пройти 24 июня, отменили в 13 российских городах.
Lenta.ru вчера в 17:25
Энергетика
Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин на газ
Вице-премьер Юрий Борисов поддержал идею министра энергетики Александра Новака увеличить правительственное субсидирование на перевод автомобилей с бензина на газ в два раза Это позволит россиянам не только купить оборудование гораздо дешевле, но и значительно сэкономить на топливе.
Газета.Ru 02:45
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Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
Происшествия
В Вольске из окна пятого этажа вместе с сеткой выпал 2-летний мальчик
По данным ведомства, малолетний мальчик остался на короткое время в комнате без присмотра взрослых, забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры на 5 этаже одного из многоквартирного жилого дома в Вольске.
Взгляд-инфо 02:48
Происшествия
Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье
Четыре человека погибли на реке Онон в Забайкальском крае, спасая тонущую 15-летнюю девочку.
Известия вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил желание Орейро получить российский паспорт
Продюсер убежден, что Россия привлекает западных звезд сентиментальностью людей Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление певицы и актрисы Наталии Орейро о том, что она собирается стать гражданкой России.
АМИТЕЛ вчера в 21:21
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
МК-Спорт 02:41
Энергетика
Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.
Взгляд.ру вчера в 08:11
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки
В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
РБК 01:41
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в драках с участием чеченцев
Не менее 10 человек получили травмы в массовой драке между чеченцами и выходцами из стран Северной Африки в городе Дижон на востоке Франции, там несколько дней назад разгорелся конфликт между двумя местными диаспорами.
Газета.Ru вчера в 17:05
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу, чтобы не идти на занятия
Российская газета 01:56
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 123 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 16 июня выявлено 123 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:54
Общество
Роскачество проверило бензин Аи-92 на АЗС в Москве
Специалисты Роскачества провели проверку автомобильного бензина Аи-92 на семи АЗС в Москве, не выявили ни одного несоответствия требованиям, установленным законом.
RT на русском 01:45
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК вчера в 14:52
Происшествия
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку
В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский.
Известия вчера в 23:34
Политика
Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металл
Взгляд.ру вчера в 22:55
Авто
SEAT официально представил обновленный кроссовер Ateca
Сзади изменения менее заметны: светодиодные фонари получают хорошо известные динамические сигналы поворота, а обозначение Ateca написано новым шрифтом Seat.
32CARS.ru вчера в 07:04
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым
Мария Шукшина резко прокомментировала поведение родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова.
Paparazzi.ru 02:38
Общество
В США назначили первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне
Федеральные власти США планируют возобновить смертную казнь впервые с 2003 года.
РБК вчера в 23:03
Происшествия
В Челябинской области подтвердили 138 случаев COVID-19
Челябинск, 16 июня 2020, 09:30 — REGNUM В Челябинской области за 15 июня подтвердили ещё 138 случаев COVID-19.
REGNUM 02:30
Музыка
«Евровидение» объявило даты проведения конкурса в 2021 году
Два полуфинала международного музыкального конкурса «Евровидение» в 2021 году пройдут 18 и 20 мая в Роттердаме.
Известия вчера в 16:04
Здоровье
Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19
В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
Общество
В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено у 17 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:43
Происшествия
Украинский нацист Стерненко порвал решение суда о своём аресте
Киев, 16 июня 2020, 02:27 — REGNUM Обвиняемый в убийстве украинский нацист Сергей Стерненко отказался выполнять решение о домашнем аресте и демонстративно порвал документ на ступенях Шевченковского районного суда Киева, передаёт 15 июня издание «Страна».
REGNUM вчера в 19:27
Общество
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС вчера в 12:30
Экономика
Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис
РИА Новости вчера в 22:27