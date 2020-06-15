Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксBrent подешевела до $37,65 за баррель

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,18 (0,5%), до $38,73 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Эксперты: цена нефти Brent может скорректироваться до $33-35 после триумфа ОПЕК+

ТАСС02:47

Стоимость нефти Brent снизилась до $39,7 за баррель

News.ru02:37

Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфаксвчера в 01:40

Эхономика: Цены на нефть в понедельник с начала торгов идут вниз

Эхо Москвы01:29

Нефть дешевеет по мере роста числа заражений коронавирусом

ПРАЙМ01:21

Предсказаны цены на нефть на 30 лет вперед

Lenta.ruвчера в 11:12

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
Происшествия

В Красноярске возбудили дело против женщины, избившей внучку в лифте

REGNUM 00:23
259
Происшествия

Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске

ТАСС вчера в 13:12
Общество

В районах Саратовской области хотят оставлять транспортный налог

Транспортный налог, собираемый на уровне муниципалитетов, может оставаться в районах.
Четвертая Власть 01:56
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, почему актер выпивал перед аварией

Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, потому что у него умер близкий человек, заявил в беседе с "Московским комсомольцем" адвокат артиста Эльман Пашаев.
РИА Новости вчера в 09:41
515
Общество

В 13 российских городах парад Победы отменили из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса парад Победы, который должен пройти 24 июня, отменили в 13 российских городах.
Lenta.ru вчера в 17:25
1,5K
Энергетика

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин на газ

Вице-премьер Юрий Борисов поддержал идею министра энергетики Александра Новака увеличить правительственное субсидирование на перевод автомобилей с бензина на газ в два раза Это позволит россиянам не только купить оборудование гораздо дешевле, но и значительно сэкономить на топливе.
Газета.Ru 02:45
771
Общество

Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
1,3K
Происшествия

В Вольске из окна пятого этажа вместе с сеткой выпал 2-летний мальчик

По данным ведомства, малолетний мальчик остался на короткое время в комнате без присмотра взрослых, забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры на 5 этаже одного из многоквартирного жилого дома в Вольске.
Взгляд-инфо 02:48
1
Происшествия

Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье

Четыре человека погибли на реке Онон в Забайкальском крае, спасая тонущую 15-летнюю девочку.
Известия вчера в 23:52
215
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил желание Орейро получить российский паспорт

Продюсер убежден, что Россия привлекает западных звезд сентиментальностью людей Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление певицы и актрисы Наталии Орейро о том, что она собирается стать гражданкой России.
АМИТЕЛ вчера в 21:21
13
Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

МК-Спорт 02:41
5
Энергетика

Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.
Взгляд.ру вчера в 08:11
512
Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки

В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
РБК 01:41
69
Происшествия

Во Франции 10 человек пострадали в драках с участием чеченцев

Не менее 10 человек получили травмы в массовой драке между чеченцами и выходцами из стран Северной Африки в городе Дижон на востоке Франции, там несколько дней назад разгорелся конфликт между двумя местными диаспорами.
Газета.Ru вчера в 17:05
604
Происшествия

В Новосибирской области подросток сжег школу, чтобы не идти на занятия

Российская газета 01:56
2
Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 123 человека

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 16 июня выявлено 123 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:54
1K
Общество

Роскачество проверило бензин Аи-92 на АЗС в Москве

Специалисты Роскачества провели проверку автомобильного бензина Аи-92 на семи АЗС в Москве, не выявили ни одного несоответствия требованиям, установленным законом.
RT на русском 01:45
5
Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК вчера в 14:52
498
Происшествия

Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку

В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский.
Известия вчера в 23:34
22
Политика

Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металл

Взгляд.ру вчера в 22:55
8
Авто

SEAT официально представил обновленный кроссовер Ateca

Сзади изменения менее заметны: светодиодные фонари получают хорошо известные динамические сигналы поворота, а обозначение Ateca написано новым шрифтом Seat.
32CARS.ru вчера в 07:04
1
Шоу-бизнес

Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым

Мария Шукшина резко прокомментировала поведение родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова.
Paparazzi.ru 02:38
321
Общество

В США назначили первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне

Федеральные власти США планируют возобновить смертную казнь впервые с 2003 года.
РБК вчера в 23:03
92
Происшествия

В Челябинской области подтвердили 138 случаев COVID-19

Челябинск, 16 июня 2020, 09:30 — REGNUM В Челябинской области за 15 июня подтвердили ещё 138 случаев COVID-19.
REGNUM 02:30
Музыка

«Евровидение» объявило даты проведения конкурса в 2021 году

Два полуфинала международного музыкального конкурса «Евровидение» в 2021 году пройдут 18 и 20 мая в Роттердаме.
Известия вчера в 16:04
1
Здоровье

Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19

В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
3
Общество

В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено у 17 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:43
323
Происшествия

Украинский нацист Стерненко порвал решение суда о своём аресте

Киев, 16 июня 2020, 02:27 — REGNUM Обвиняемый в убийстве украинский нацист Сергей Стерненко отказался выполнять решение о домашнем аресте и демонстративно порвал документ на ступенях Шевченковского районного суда Киева, передаёт 15 июня издание «Страна».
REGNUM вчера в 19:27
Общество

Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня

Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС вчера в 12:30
8
Экономика

Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис

РИА Новости вчера в 22:27
6
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное