Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть выросли после того, как ФРС изменила программу покупок облигаций

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Скончалась лжехирург Алена Верди

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Точку в борьбе с COVID ставить рано, но перелом произошел

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В России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
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Муцениеце и Прилучный развелись

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись.
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В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте

Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
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Вакцина от COVID-19 будет испытана на военных

Минобороны сообщило, что совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи проводит исследования экспериментального образца вакцины против COVID-19.
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Правительство России расширило меры поддержки безработных

Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
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Общество

Захарова прокомментировала сериал Би-би-си «Отравление в Солсбери»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала в понедельник, 15 июня, в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» новый сериал английского телеканала Би-би-си об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «пропагандой» и «дезинформацией».
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Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

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Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Российская газета 18:37
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
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Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском 10:41
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В Хакасии всего 1356 человек заразились коронавирусом

Среди новых ковид-положительных пациентов 1 человек приехал из Ингушетии, 15 случаев — это служебные и семейные контакты, 8 граждан поступили в медучреждения с признаками ОРВИ.
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На экраны выйдет сериал «Ненастье» Сергея Урсуляка

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Приангарье продлило режим безопасного поведения

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Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

Интерфакс 11:41
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Власти Еврейской АО ввели режим ЧС после сильного града

Инцидент произошел 13 июня в поселке Николаевка, расположенного в Смидовичском районе.
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Батрутдинов впервые после шоу «План Б» рассказал о личной жизни

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Общество

В Пекине сообщили о высоком риске распространения коронавируса

Du Xiaoyi / Globallookpress Глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения коронавируса в китайской столице в связи с новой вспышкой на крупнейшем оптовом рынке города очень высок.
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Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни

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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
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67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Экономика

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В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
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В Солнечном с балкона многоэтажки выпал ребенок

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Петиция за отставку главы алтайского Минздрава набрала 1750 подписей

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