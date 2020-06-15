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Общество Захарова прокомментировала сериал Би-би-си «Отравление в Солсбери» Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала в понедельник, 15 июня, в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» новый сериал английского телеканала Би-би-си об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «пропагандой» и «дезинформацией». 6

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Общество В Пекине сообщили о высоком риске распространения коронавируса Du Xiaoyi / Globallookpress Глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения коронавируса в китайской столице в связи с новой вспышкой на крупнейшем оптовом рынке города очень высок. 544

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