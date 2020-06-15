Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 22:24, Ашберн
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
Точку в борьбе с COVID ставить рано, но перелом произошел
На сайте Стопкоронавирус.рф появилась карта, где можно увидеть, на каком этапе снятия ограничений находится тот или иной регион страны.
Вести.Ru вчера в 13:14
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Муцениеце и Прилучный развелись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись.
УтроNews 12:06
Происшествия
В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте
Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
Здоровье
Вакцина от COVID-19 будет испытана на военных
Минобороны сообщило, что совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи проводит исследования экспериментального образца вакцины против COVID-19.
Наша версия 00:30
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Общество
Захарова прокомментировала сериал Би-би-си «Отравление в Солсбери»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала в понедельник, 15 июня, в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» новый сериал английского телеканала Би-би-си об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «пропагандой» и «дезинформацией».
Известия 19:56
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Российская газета 18:37
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Здоровье
В Хакасии всего 1356 человек заразились коронавирусом
Среди новых ковид-положительных пациентов 1 человек приехал из Ингушетии, 15 случаев — это служебные и семейные контакты, 8 граждан поступили в медучреждения с признаками ОРВИ.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 22:47
Кино
На экраны выйдет сериал «Ненастье» Сергея Урсуляка
Культуромания 13 июня в 03:45
Происшествия
Власти Еврейской АО ввели режим ЧС после сильного града
Инцидент произошел 13 июня в поселке Николаевка, расположенного в Смидовичском районе.
Народные новости вчера в 03:01
Общество
В Пекине сообщили о высоком риске распространения коронавируса
Du Xiaoyi / Globallookpress Глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения коронавируса в китайской столице в связи с новой вспышкой на крупнейшем оптовом рынке города очень высок.
РЕН ТВ 01:22
Наука
Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Evo-rus.com вчера в 15:31
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv 13 июня в 08:09
Здоровье
67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 13 июня в 05:15
Экономика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Происшествия
В Солнечном с балкона многоэтажки выпал ребенок
Вчера, 15 июня, по пр. 60 лет образования СССР с 8 этажа выпал малыш.
ТВ-Енисей 21:45
Здоровье
Петиция за отставку главы алтайского Минздрава набрала 1750 подписей
Инициаторы увольнения жалуются на оптимизацию и дефицит лекарств Петицию с требованием отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова подписали более 1750 человек.
АМИТЕЛ 05:54