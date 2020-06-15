Энергетика
RuNews24.ruСтоимость нефти Brent упала ниже $37 за баррель
На лондонской бирже ICE по состоянию на 10:08 мск в пятницу, 12 июня, цены снизились на 2,65%. В ходе торговой сессии минимальное значение равнялось 36,98 доллара за баррель. Августовские фьючерсы североамериканской нефти WTI упали в цене до 34,93 доллара, что на 3,88% ниже, чем ранее.
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Происшествия
Открывший стрельбу по сотрудникам полиции в Москве умер в больнице
Молодой человек, который устроил перестрелку с сотрудниками полиции в районе Ленинского проспекта на западе столицы, скончался в больнице, сообщает РЕН ТВ.
РИАМО 11:25
Религия
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
14 июня 2020 года в подмосковном поселке Кубинка в парке «Патриот» прошло освящение нового храма Вооруженных сил Российской Федерации.
Рамблер вчера в 22:35
Наука
Уникальное строение крыльев бабочек спасает их от дождя и грозы
Биолог Сунхван Юнг выяснил, что крылья бабочек имеют уникальное строение, которое спасает их даже во время грозы.
Дни24 03:00
Экономика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Гаджеты
Nikola Motors рассказала о бонусах за предзаказ пикапа Badger
Производитель электрических пикапов и грузовиков, компания Nikola Motors собирается в скором времени начать приём предзаказов на свою очень ожидаемую новинку Badger.
3DNews 09:11
Общество
В Ростуризме уточнили требования Роспотребнадзора по заселению в отели
«В Ростуризме уточнили, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — сообщили в ведомстве.
REGNUM вчера в 13:54
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Балтийским морем
Российские истребители Су-27 перехватили группу иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря.
РБК 12:00
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 13 июня в 14:44
Политика
Помпео призвал освободить осужденного в России за шпионаж Пола Уилана
Государственный секретарь США Майк Помпео обратился с призывом к властям РФ освободить удерживаемого американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж.
Политика Сегодня 09:34
Экономика
Индексы Уолл-стрит открыли неделю в красной зоне
Как сообщало ИА REGNUM, американский фондовый рынок провел неуверенно всю прошлую неделю, к концу недели индексы растеряли практически всю прибыль после начала снятия «коронавирусных ограничений» в США.
REGNUM 12:07
Общество
Работающие 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере
В ведомстве уточнили, что такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.
ТАСС 11:49
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
Экономика
Российские банки могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт
Москва, 15 июня 2020, 10:54 — REGNUM Банки в России могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт, а также вынуждены будут отменить программы лояльности, если Центральный банк сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медучреждений на уровне 1%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо Ассоциации банков России (АБР), направленное в правительство страны.
REGNUM 03:54
Общество
Собянин подтвердил переход к новому этапу снятия ограничений в Москве
RT на русском 06:12
Общество
Минздрав предупредил о возможности новых вспышек коронавируса
Многие россияне неверно понимают отмену самоизоляции. Об этом заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, пишет РБК.
BFM.ru вчера в 09:22
Здоровье
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
Игры
В Star Wars: Squadrons геймеры станут пилотами из «Звёздных войн»
Редвуд-Сити, США, 15 июня 2020, 18:46 — REGNUM Electronic Arts анонсировала новую игру по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars: Squadrons.
REGNUM 11:46
Политика
Путин завершил написание статьи о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью к 75-летию Победы над фашистской Германией.
ПолитРоссия вчера в 14:40
Общество
Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса
Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
РБК 08:45
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов рассекретил имя своего первенца
До недавнего времени Андрей и Кристина предпочитали не раскрывать главную интригу этого пополнения в семье - имя новорожденного малыша, но теперь Черкасов эту самую интригу раскрыл.
Bimru.ru 08:24
Политика
Путин призвал выработать компромиссное решение по Косово
"В ходе подробного обмена мнениями по проблематике косовского урегулирования Владимир Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:54
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В одной из больниц Краснодара после двухнедельной комы скончалась лжехирург Алена Верди, заслужившая известность, когда на нее завели уголовное дело из-за изуродованных пациенток.
Газета.Ru 09:11
Происшествия
Фрагменты упавшего истребителя F-15 ВВС США найдены в Северном море
Лондон, 15 июня 2020, 19:29 — REGNUM Фрагменты разбившегося в ходе учебно-тренировочного полета истребителя F-15 ВВС США найдены у берегов Англии в Северном море, сообщает 15 июня пресс-служба британской авиабазы Лейкенхит в графстве Саффолк, с которой взлетел пропавший самолет.
REGNUM 12:29
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Здоровье
В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках
Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 08:02
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,8 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,8 млн, более 430 тыс. умерли.
ТАСС 12:19
Политика
Путин назвал протесты в США проявлением внутренних кризисов страны
Президент России Владимир Путин назвал протесты и беспорядки в США, вспыхнувшие после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, проявлением глубинных внутренних кризисов страны.
Экономика сегодня вчера в 06:26
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56