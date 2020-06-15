Энергетика

RuNews24.ruRuNews24.ruСтоимость нефти Brent упала ниже $37 за баррель

На лондонской бирже ICE по состоянию на 10:08 мск в пятницу, 12 июня, цены снизились на 2,65%. В ходе торговой сессии минимальное значение равнялось 36,98 доллара за баррель. Августовские фьючерсы североамериканской нефти WTI упали в цене до 34,93 доллара, что на 3,88% ниже, чем ранее.
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Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти

В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
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Российские истребители Су-27 перехватили группу иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря.
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Футбол

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год

Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
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Помпео призвал освободить осужденного в России за шпионаж Пола Уилана

Государственный секретарь США Майк Помпео обратился с призывом к властям РФ освободить удерживаемого американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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Российские банки могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт

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Общество

Собянин подтвердил переход к новому этапу снятия ограничений в Москве

RT на русском 06:12
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Общество

Минздрав предупредил о возможности новых вспышек коронавируса

Многие россияне неверно понимают отмену самоизоляции. Об этом заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, пишет РБК.
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Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня

Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
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В Star Wars: Squadrons геймеры станут пилотами из «Звёздных войн»

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Путин завершил написание статьи о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью к 75-летию Победы над фашистской Германией.
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Общество

Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса

Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
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Андрей Черкасов рассекретил имя своего первенца

До недавнего времени Андрей и Кристина предпочитали не раскрывать главную интригу этого пополнения в семье - имя новорожденного малыша, но теперь Черкасов эту самую интригу раскрыл.
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Политика

Путин призвал выработать компромиссное решение по Косово

"В ходе подробного обмена мнениями по проблематике косовского урегулирования Владимир Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
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В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

В одной из больниц Краснодара после двухнедельной комы скончалась лжехирург Алена Верди, заслужившая известность, когда на нее завели уголовное дело из-за изуродованных пациенток.
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Фрагменты упавшего истребителя F-15 ВВС США найдены в Северном море

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Общество

С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
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В Пермском крае поэтапно возобновят плановые приемы в поликлиниках

Сегодня, 15 июня, на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае Оксана Мелехова, министр здравоохранения, доложила о поэтапном снятии ограничений в оказании медицинской помощи в условиях эпидемического распространения COVID-19.
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,8 млн

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Путин назвал протесты в США проявлением внутренних кризисов страны

Президент России Владимир Путин назвал протесты и беспорядки в США, вспыхнувшие после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, проявлением глубинных внутренних кризисов страны.
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Lenta.ru 07:56
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