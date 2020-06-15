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Общество Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией Киев, 16 июня 2020, 10:16 — REGNUM Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в одну из киевских больниц, сообщил 15 июня офис президента Украины. 11

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.

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