Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать94

Подробнее о событии

Нефть марки Brent поднялась выше 41,5 доллара за баррель

Московский Комсомолец10:37

Цены на нефть растут на 4—5%

RT на русском10:24

Нефть дорожает в пределах 5% на ослаблении опасений за спрос на сырье

ПРАЙМ10:33

Цена нефти WTI выросла более чем на 5%, превысив $39

РБК10:53

Цены на нефть взлетели

Lenta.ru08:57

Стоимость нефти Brent впервые с 11 июня поднялась выше $41 за баррель

News.ru09:53

Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфаксвчера в 01:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 18:04, Ашберн
Происшествия

Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым

АБН вчера в 23:06
4,9K
Политика

Киев не признаёт российское гражданство жителей Крыма — МИД Украины

Киев, 16 июня 2020, 12:24 — REGNUM «Принудительная» выдача жителям Крыма паспортов России не признаётся Украиной и не является основанием для прекращения украинского гражданства, сообщили 16 июня в пресс-службе МИД Украины.
REGNUM 05:24
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Evo-rus.com 04:54
203
Шоу-бизнес

Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте

Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте Елена Подкаминская продемонстрировала глубокое декольте на откровенном фото.
Экспресс газета 03:28
Общество

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
134
Происшествия

В Ульяновске задержан первый заместитель главы города

Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС 12:41
1
Наука

В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом

Оказалось, что среди захороненных находятся останки женщины, погибшей от тропического сифилиса.
ИнфоСМИ 08:35
53
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
752
Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
211
Политика

Трамп назвал планы Болтона опубликовать книгу «крайне неподобающими»

Президент США Дональд Трамп считает "крайне неподобающим" то, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон написал книгу воспоминаний о работе с главой государства и намерен ее опубликовать.
РИА Новости вчера в 16:00
Здоровье

Кардиолог Юрий Конев: «Хороший врач лечит человека, а не орган»

Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.
Pravda.Ru 09:35
6
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
2,4K
Общество

Губернатор Кубани анонсировал ослабление контроля для туристов

Контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов ослабляется с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
119
Футбол

«Ференцварош» Сергея Реброва досрочно выиграл чемпионат Венгрии

«Ференцварош» на выезде обыграл «Гонвед» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Венгрии. Команда досрочно стала чемпионом страны.
Спорт-Экспресс 16:56
Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
2
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
416
Футбол

Рашфорд убедил правительство Великобритании оказать поддержку детям

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров на бесплатное питание для нуждающихся детей в период летних каникул, сообщает BBC.
Чемпионат 14:16
Армия и оружие

В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК 17:27
208
Происшествия

Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео

RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
371
Армия и оружие

Российский бронетранспортер подорвался в Сирии

Газета.Ru 06:48
436
Происшествия

В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

Интерфакс 08:26
1,1K
Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия 13:59
437
Технологии

ЦРУ объяснило крупнейшую утечку данных в 2016 году

Сотрудники элитного подразделения ЦРУ, которые разрабатывают различные хакерские инструменты, допустили утечку крупнейшей серии сверхсекретных материалов Vault 7, так как сконцентрировались на создании кибероружия в ущерб защите собственных систем, следует из внутреннего отчета ведомства.
Взгляд.ру 14:02
4
Шоу-бизнес

Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым

Bimru.ru 02:54
7
Общество

СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb вчера в 17:51
6,3K
Общество

Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой" раскритиковал бывшую участницу "Дома-2" и телеведущую Викторию Боню после скандального высказывания о россиянах.
РИА Новости 17:49
522
Общество

Россияне получили штрафов за нарушение самоизоляции на миллиард рублей

Общая сумма денежных взысканий, назначенных за нарушение противоэпидемических ограничительных мер, с начала распространения в России COVID-19 приближается к одному миллиарду рублей.
Мосмонитор 07:37
23
Общество

Школьников решили не заставлять носить маски и перчатки во время ЕГЭ

От школьников не будут требовать находиться на сдаче Единого госэкзамена в маске и перчатках, сообщил представитель ведомства, сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Взгляд.ру 13:57
1
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн

Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55 млн.
Pravda.Ru 13:17
44
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
1,5K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное