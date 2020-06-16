Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Политика
Киев не признаёт российское гражданство жителей Крыма — МИД Украины
Киев, 16 июня 2020, 12:24 — REGNUM «Принудительная» выдача жителям Крыма паспортов России не признаётся Украиной и не является основанием для прекращения украинского гражданства, сообщили 16 июня в пресс-службе МИД Украины.
REGNUM 05:24
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Evo-rus.com 04:54
Шоу-бизнес
Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте
Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте Елена Подкаминская продемонстрировала глубокое декольте на откровенном фото.
Экспресс газета 03:28
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
Происшествия
В Ульяновске задержан первый заместитель главы города
Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС 12:41
Наука
В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом
Оказалось, что среди захороненных находятся останки женщины, погибшей от тропического сифилиса.
ИнфоСМИ 08:35
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Политика
Трамп назвал планы Болтона опубликовать книгу «крайне неподобающими»
Президент США Дональд Трамп считает "крайне неподобающим" то, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон написал книгу воспоминаний о работе с главой государства и намерен ее опубликовать.
РИА Новости вчера в 16:00
Здоровье
Кардиолог Юрий Конев: «Хороший врач лечит человека, а не орган»
Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.
Pravda.Ru 09:35
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Губернатор Кубани анонсировал ослабление контроля для туристов
Контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов ослабляется с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Футбол
«Ференцварош» Сергея Реброва досрочно выиграл чемпионат Венгрии
«Ференцварош» на выезде обыграл «Гонвед» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Венгрии. Команда досрочно стала чемпионом страны.
Спорт-Экспресс 16:56
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Футбол
Рашфорд убедил правительство Великобритании оказать поддержку детям
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров на бесплатное питание для нуждающихся детей в период летних каникул, сообщает BBC.
Чемпионат 14:16
Армия и оружие
В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем
На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК 17:27
Происшествия
Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
Армия и оружие
Российский бронетранспортер подорвался в Сирии
Газета.Ru 06:48
Технологии
ЦРУ объяснило крупнейшую утечку данных в 2016 году
Сотрудники элитного подразделения ЦРУ, которые разрабатывают различные хакерские инструменты, допустили утечку крупнейшей серии сверхсекретных материалов Vault 7, так как сконцентрировались на создании кибероружия в ущерб защите собственных систем, следует из внутреннего отчета ведомства.
Взгляд.ру 14:02
Общество
СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb вчера в 17:51
Общество
Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой" раскритиковал бывшую участницу "Дома-2" и телеведущую Викторию Боню после скандального высказывания о россиянах.
РИА Новости 17:49
Общество
Россияне получили штрафов за нарушение самоизоляции на миллиард рублей
Общая сумма денежных взысканий, назначенных за нарушение противоэпидемических ограничительных мер, с начала распространения в России COVID-19 приближается к одному миллиарду рублей.
Мосмонитор 07:37
Общество
Школьников решили не заставлять носить маски и перчатки во время ЕГЭ
От школьников не будут требовать находиться на сдаче Единого госэкзамена в маске и перчатках, сообщил представитель ведомства, сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Взгляд.ру 13:57
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн
Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55 млн.
Pravda.Ru 13:17
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14