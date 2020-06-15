Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,61%, до $40,02 за баррель по состоянию на 10:55 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле вырос на 0,38%, до $37,26 за баррель.

Цена нефти Brent превысила $40 за баррель впервые с 11 июня

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