Энергетика
РБКЦена нефти Brent превысила $40 за баррель впервые с 11 июня
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,61%, до $40,02 за баррель по состоянию на 10:55 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле вырос на 0,38%, до $37,26 за баррель.
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Политика
Помпео призвал освободить осужденного в России за шпионаж Пола Уилана
Государственный секретарь США Майк Помпео обратился с призывом к властям РФ освободить удерживаемого американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж.
Политика Сегодня вчера в 09:34
Энергетика
Лукашенко заявил о драке поставщиков газа за белорусский рынок
У Белоруссии достаточно возможностей для покупки углеводородов в разных странах мира, заявил во время рабочей поездки в Гродненскую область президент страны Александр Лукашенко.
РБК 06:54
Политика
В Йемене похитили напечатанные в России банкноты на $255 млн
В Йемене боевики, представляющие «Южный переходный совет», напали на правительственный конвой и захватили отпечатанные в России банкноты.
РБК 07:23
Происшествия
В Челябинской области погибли два человека при столкновении на трассе
Два человек погибли, еще 7 получили травмы при столкновении грузовика с пятью автомобилями на трассе в Челябинской области во вторник, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
РИА Новости 07:41
Политика
Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Кино
Хаматова, Раппопорт и Исакова снимутся в триллере «Они»
Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова примут участие в съемках триллера "Они" о преследовании и психологическом давлении на женщин радикальными представителями интернет-сообщества инцелов, которые требуют лишить женщин свободы выбора, сообщает дистрибьютор картины.
РИА Новости вчера в 20:01
Происшествия
На Камчатке застрелили медведя, напавшего на двух велосипедистов
На Камчатке, в районе 108-го километра трассы Петропавловск-Камчатский-Мильково, молодой медведь напал на двух велосипедистов, сообщает ИА «Кам 24».
Общественное телевидение России 05:35
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Российская газета вчера в 18:37
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «Норникеля»
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело из-за нарушения экологических норм сотрудниками «Норникеля», говорится в сообщении красноярского управления ведомства.
РБК 07:06
Политика
В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США
Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
Политика
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Ведомости 04:58
Политика
Путин заявил о разработке контргиперзвукового оружия
В мае президент заявил, что при любых обстоятельствах Россия реализует планы по укреплению войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами.
Коммерсантъ 14 июня в 06:44
Хоккей
Хоккеист Овечкин сравнил жизнь в США и России
В прямом эфире в Instagram в беседе с актрисой и телеведущей Юлией Бордовских нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сравнил жизнь в США и России.
Газета Кемерова вчера в 23:57
Политика
Парламент Армении рассмотрит вопрос об аресте Царукяна
В Национальное собрание (парламент) Армении поступило ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности и аресте лидера оппозиционной фракции "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна, подписанное генеральным прокурором страны Артуром Давтяном, - сообщил спикер парламента Арарат Мирзоян.
Вестник Кавказа вчера в 11:44
Общество
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
Армия и оружие
Страны НАТО обсудят новые ракеты России и вторую волну коронавируса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал видеоконференцию глав Минобороны стран альянса, которая состоится 17—18 июня.
Росбалт 06:16
Общество
Почти 3 тысячи безработных нижегородцев получили региональные выплаты
Вынужденные прекратить свою деятельность после 1 марта индивидуальные предприниматели, которые официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере 12,130 тыс. рублей на три месяца.
Newsroom24 02:54
Политика
МИД направил Украине ноту протеста из-за акций у посольства в Киеве
Министерство иностранных дел России направило украинской стороне ноту протеста в связи с акцией, которая прошла 12 июня у стен российского посольства в Киеве.
Профиль вчера в 16:40
Происшествия
В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских
Сотрудники СК по Дагестану начали проверку после столкновения граждан Азербайджана с сотрудниками пограничной службы и полицией.
Российская газета 04:44
Происшествия
В Ленобласти из реки выловили тело мужчины с женской грудью
В Ленинградской области в реке Мга обнаружили тело мужчины без рук, ног и головы с грудными имплантатами. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 06:07
Авто
Все модели УАЗ получили прибавку к цене
В максимальной комплектации "Экспедиционный", УАЗ "Хантер" предлагается от 1 056 900 рублей.
Car.ru вчера в 05:19
Энергетика
«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину
В реальности «Газпром» не поставлял газ в эту страну с 2015 года, а в отчетах в графе «Украина» фиксировался объем поставок в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (например, в 2019 году было поставлено 2,751 млрд кубометров газа).
РБК 04:26
Общество
Глава Крыма решил не отменять парад Победы в Симферополе
Военный парад в Симферополе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится, прежнее решение отменено.
Известия 07:22
Здоровье
Кардиолог рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях
Если пульс понижен, это может привести к брадикардии. В таком случае следует употребить черный шоколад или выпить кофе.
Evo-rus.com 05:32
Общество
В Москве начался новый этап снятия ограничений из-за коронавируса
Со вторника стартует новый этап снятия ограничений по коронавирусу.
РИА Новости вчера в 17:20