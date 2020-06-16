Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Нефть марки Brent поднялась выше 41,5 доллара за баррель

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Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфакс15 июня в 01:40

Стоимость нефти Brent впервые с 11 июня поднялась выше $41 за баррель

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РБКвчера в 10:53

Цены на нефть взлетели

Lenta.ruвчера в 08:57

Нефть дорожает в пределах 5% на ослаблении опасений за спрос на сырье

ПРАЙМвчера в 10:33

Цены на нефть растут на 4—5%

RT на русскомвчера в 10:24
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Общество

В школах России появятся камеры с функцией распознавания лиц

Школы России будут оборудованы высокотехнологичными камерами, которые установят на входе и выходе и в классах. ⠀ Данная мера принята для повышения безопасности обучающихся во время уроков, а также для упрощения перехода на дистанционное обучение.
JustMedia вчера в 04:33
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Армия и оружие

Польские эксперты изучили новую тактику боя российских танков

Новинкой же боевой тактики танковых подразделений стал "сирийский вал", который, как понятно из названия, применялся в Сирии.
Политическая Экспертиза вчера в 08:52
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Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
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Культура

Сахалинский депутат Игорь Янчук ищет самые «сочные» и «бессмертные» лужи

Депутат Сахалинской областной думы Игорь Янчук в Instagram-аккаунте объявил конкурс на самую "сочную" и "бессмертную" лужу на островах.
Сахалин.Инфо 00:12
Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
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Технологии

Собака-робот от Boston Dynamics поступила в свободную продажу

Sostav.ru 00:25
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Армия и оружие

КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей

РИА Новости вчера в 19:55
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Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
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Авто

Новый BMW M5 показали накануне дебюта

Обновлённая BMW M5 получит тот же список обновлений, что и обычный седан 5-Series.
SpeedMe 15 июня в 15:50
Политика

В Грузии прокомментировали задержание россиянина в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал задержание гражданина России, которого подозревают в подготовке заказного убийства скандально известного журналиста Георгия Габунии.
Lenta.ru вчера в 18:05
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
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Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM вчера в 00:18
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Киберспорт

В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере

REGNUM 15 июня в 13:30
Общество

В России продлевают выплату пособий

Выплата пособий по безработице продлевается еще на три месяца, но не позднее 1 октября 2020 года.
Афанасий-бизнес 15 июня в 09:48
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России.
Матч ТВ 15 июня в 05:16
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Космос

Девятая цепочка из спутников Илона Маска отправилась на орбиту

Телеканал ОТВ 13 июня в 17:58
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
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Армия и оружие

В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

РБК вчера в 17:27
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Кино

DC организует собственную выставку на замену Comic-Con

Российская газета вчера в 11:47
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Путешествия

В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории

Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
Экономика

В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам

Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия 15 июня в 17:15
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Здоровье

Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru вчера в 01:31
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Авто

Кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото

Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 00:22
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Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Происшествия

Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео

RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском вчера в 16:39
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Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках откровенной сцены в «Анне Николаевне»

Народные новости вчера в 13:59
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Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 15 июня в 07:40
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