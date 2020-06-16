Энергетика

REGNUMREGNUMНефть поднялась выше $41 за баррель

Лондон, 16 июня 2020, 17:54 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжили рост в ходе торгов 16 июня, нефть Brent уже поднялась сильно выше $41 за баррель.
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Нефть марки Brent поднялась выше 41,5 доллара за баррель

Московский Комсомолец10:37

Цены на нефть взлетели

Lenta.ru08:57

Стоимость нефти Brent впервые с 11 июня поднялась выше $41 за баррель

News.ru09:53

Цена нефти WTI выросла более чем на 5%, превысив $39

РБК10:53

Цены на нефть растут на 4—5%

RT на русском10:24

Нефть дорожает в пределах 5% на ослаблении опасений за спрос на сырье

ПРАЙМ10:33

Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфаксвчера в 01:40
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Религия

Монастырь «экс-духовника Поклонской» патрулируют казаки

В Свердловской области около Среднеуральского женского монастыря дежурят казаки. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 13:02
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своем будущем

Metaratings 09:50
Политика

Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости.
Рамблер вчера в 12:19
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Кино

В российский прокат выйдет «Психо» Альфреда Хичкока

Компания «Иноекино» выпустит в российский прокат фильм Альфреда Хичкока «Психо». Об этом говорится в социальных сетях компании.
Афиша Daily 09:27
Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Армия и оружие

СБУ обвинила командира боевого корабля в шпионаже на Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила командира боевого корабля в шпионаже на Россию. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает УНИАН.
Lenta.ru 13:04
Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
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Общество

Клинические испытания вакцины против коронавируса начнутся 17 июня

По данным Информационного центра по коронавирусу, за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 248 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах.
Росбалт 13:36
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн

Продюсер Иосиф Пригожин собирается приобрести дачу на Рублевке. Стоимость такой покупки может составить $55.
Pravda.Ru 13:17
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Транспорт

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
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Происшествия

Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко

REGNUM вчера в 15:01
Происшествия

Антон Шипулин вступился за екатеринбуржца Максима Шибанова

Вечерние Ведомости 04:30
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Наука

В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф

Российская газета 05:59
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Шоу-бизнес

Адвокаты отказались защищать Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа

Адвокаты отказались защищать актрису Эмбер Херд в деле против бывшего мужа Джонни Деппа.
Lenta.ru 10:07
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru вчера в 20:35
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Происшествия

После столкновения двух самолетов в Пулково возбудили уголовное дело

РБК 13:06
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Происшествия

В Париже на протестах медиков начались беспорядки

В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

Российская газета 07:11
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Происшествия

Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
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Гаджеты

AMD представила процессоры Ryzen 3000XT

Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ 12:57
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Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
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Политика

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину

"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
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Политика

Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит.
Lenta.ru 13:10
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Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
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Фигурное катание

Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
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Общество

Кличко перепутал украинские слова и оконфузился

Мэр Киева Виталий Кличко перепутал украинские слова и оконфузился во время брифинга по ситуации с коронавирусом в украинской столице.
Lenta.ru вчера в 13:42
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Общество

В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы

Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
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Задержана бабушка, избившая внучку в лифте

Задержана женщина, избившая трехлетнюю внучку в лифте дома в Красноярске.
Вести.Ru 02:25
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