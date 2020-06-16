Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Политика
В Грузии задержан россиянин по делу о подготовке заказного убийства
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтверждает факт задержания в Тбилиси гражданина РФ в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства.
Интерфакс вчера в 17:54
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ 12:57
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru 15:10
Происшествия
Пострадавших во время стрельбы в Москве полицейских наградят
Руководство МВД приняло решение о награждении сотрудников ДПС, которые пострадали во время перестрелки в Москве, на Ленинском проспекте.
Комсомольская правда 12:00
Политика
Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции
Большинство депутатов во вторник проголосовали за удовлетворение ходатайства генерального прокурора Армении Артура Давтяна об аресте депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
РБК 11:36
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Армия и оружие
Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая.
РИА Новости 15:02
Общество
Роструд: Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
Россияне, которым придется выйти на работу в День всенародного голосования 1 июля, получат двойную заработную плату.
Актуальные Новости вчера в 23:00
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета вчера в 09:02
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ
Телеканал 360° 14:11
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Происшествия
Трагедия в Забайкалье: четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
Свободная Пресса 01:20
Общество
Ветеранов на парад Победы доставят на спецтранспорте
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 24 июня за ветеранами приедет специальный транспорт, который доставит их на Красную площадь, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:15
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском 15:16
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) объявили о сделке по предложению 118 млн акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения.
ТАСС 12:08
Общество
Собянин назвал сроки отмены в Москве оставшихся ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал отмену в столице оставшихся ограничений не ранее середины июля.
Ведомости 12:04
Политика
Иностранцы в России смогут продлить сроки пребывания
Иностранные граждане, у которых истек срок пребывания на территории РФ во время пандемии коронавируса, с 15 июня смогут обратиться в правоохранительные органы для продления документов.
Накануне.Ru 14 июня в 20:41
Армия и оружие
В Сети оказался план вторжения Турции в Грецию и Армению
Ко всему прочему, в документе упоминается о военном вторжении в Армению.
Evo-rus.com 14:10
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:51