Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
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Шоу-бизнес

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За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»

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Фигурное катание

Плющенко назначили тренером сборной России

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RT на русском 15:58
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Собянин назвал сроки отмены в Москве оставшихся ограничений

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