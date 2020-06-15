Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Происшествия
Следствие не нашло мотивы у стрелявшего в полицейских в Москве
Следствие считает, что мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, сделал это без какой-либо причины.
Газета.Ru 03:11
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в России и в США
Телеканал 360° вчера в 21:44
Политика
Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн".
Вести.Ru вчера в 04:39
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Общество
Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:14
Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евро
На открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос до 70,7 рубля, евро — до 79,41 рубля.
Парламентская газета вчера в 04:12
Общество
Выпускники стали меньше стремиться поступать в вузы
Желающих поступить в вузы среди российских выпускников за последние 10 лет стало меньше.
Газета.Ru 02:32
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Происшествия
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских.
Российская газета 03:01
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека
Екатеринбург, 16 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента.
REGNUM 03:41
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 123 человека
В регионе общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составляет 4857 человек.
Регион 64 01:54
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8248 человек
За сутки в России зафиксировали 8248 случаев COVID-19, умерли 193 человека, выписались 9767, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Происшествия
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку
В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский.
Известия вчера в 23:34
Экономика
Владелец «Пятерочки» продает ТЦ в Петербурге за 1 млрд рублей
Компания X5 Retail Group (владелец торговый сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») выставила на продажу торговый центр в Санкт-Петербурге.
АБН 02:48
Технологии
Раскрыта многолетняя загадка пульсаров
Evo-rus.com 02:55
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
Политика
Россия предоставила Турции два самолета-амфибии для тушения пожаров
Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех").
РИА Новости 03:08
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Политика
США разрешат американским компаниям работать с Huawei
Министерство торговли США сообщило, что американским фирмам разрешат работать с китайской компанией Huawei.
Российская газета 03:03
Здоровье
В Коми коронавирус выявили еще у 86 человек
На 15 июня в республике лабораторно подтвержден COVID-19 у 2352 человек. За сутки выздоровел только один пациент.
ИА БНК вчера в 03:45