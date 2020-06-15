Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Курс евро опустился ниже ₽79 на фоне укрепления цен на нефть

РБК05:00

Новости кризиса 14 июня. России грозит возвращение в советскую эпоху, на граждан потратят миллиарды

URA.Ru00:00

Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфакс01:40

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:22

Нефть дешевеет на 2-3% на опасениях медленного восстановления спроса

ПРАЙМ01:01

Цены на нефть рухнули

Lenta.ru01:42

Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса

Эхо Москвы03:35
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Происшествия

В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

Известия 03:59
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
770
Общество

В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж

Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
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Общество

В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня

Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен - до 22 июня.
Российская газета 05:11
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов вырос до 70,7 рубля

Курс доллара на открытии торгов вырос по отношению к рублю на 0,7% и достиг отметки в 70,7 рубля, а курс евро прибавил 0,3% – до 79,41 рубля.
Профиль 03:33
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Здоровье

На Украине пятые сутки фиксируют рекордное число заболевших CoViD-19

Последние пять дней на Украине число выявленных случаев превышает отметку в 600. Так, за минувшие сутки зафиксировано 656 новых заболевших.
Life.ru 04:01
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

RT на русском вчера в 19:18
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Происшествия

На Кубани умерла лжехирург Алена Верди

Пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в семи эпизодах оказания некачественных услуг, умерла в Краснодарском крае.
ТАСС 04:04
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
1,4K
Баскетбол

Мозгов сможет вернуться на площадку через четыре-шесть месяцев

Восстановление центрового подмосковных «Химок» Тимофея Мозгова после операции на правом колене займёт от четырёх до шести месяцев, сообщил агент баскетболиста Станислав Рыжов.
Чемпионат 04:35
Политика

В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram

Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.
Lenta.ru 04:57
56
Технологии

Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы

В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
Astera 13 июня в 12:12
56
Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
42
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
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Транспорт

Движение в центре Петербурга ограничат из-за репетиций парада Победы

В связи с проведением репетиций и торжественного парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в центре Петербурга перекроют движение для автомобилей и транспорта, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
78.ru 04:41
2
Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
20
Политика

Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru вчера в 15:07
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Гаджеты

Новые настольные CPU Intel, вероятно, придётся ждать до следующего года. Архитектура CPU Rocket Lake будет переименована

В основе Rocket Lake будет лежать архитектура Willow Cove, на которой основаны грядущие мобильные CPU Tiger Lake.
iXBT.com 02:59
Политика

Япония приостанавливает развертывание американских ПРО Aegis Ashore

Правительство Японии решило приостановить процесс развертывания наземного комплекса ПРО американского производства Aegis Ashore в стране.
ТАСС 05:04
Общество

Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru вчера в 06:23
529
Общество

Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19

Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
1
Общество

Замминистра культуры на допросе в суде о создании учреждений по делу экс-министра Соколова: «Распоряжения подписывает губернатор»

Сегодня в суд не явились бывший министр финансов Александр Выскребенцев и экс-замминистра экологии и природных ресурсов Анатолий Колдаев.
Версия-Саратов 03:59
Общество

Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
46
Общество

Стало известно, когда откроются фитнес-центры в Башкирии

Фитнес-центры смогут начать свою работу с 22 июня.
Bash.News 02:33
5
Авто

Ford назвал дату премьеры нового Bronco

Компания Ford назвала дату премьеры нового поколения внедорожника Bronco, который выйдет на рынок в 2020 году.
Коммерсантъ 04:22
Происшествия

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета вчера в 05:19
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Общество

Жириновский предложил перенести начало учебного года на октябрь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой, чтобы перенести начало учебного года в российских образовательных учреждениях на 1 октября в 2020 году и в дальнейшем.
Газета.Ru 05:05
1
Экономика

«Банковский роуминг» отменили в России

Российские банки с 14 июня не смогут взимать комиссию за денежные переводы между разными регионами внутри одной и той же кредитной организации.
Росбалт 13 июня в 20:26
1,2K
Общество

В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса

В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
3
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
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