Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Общество
В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж
Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
Общество
В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня
Режим ограничений в Свердловской области вновь продлен - до 22 июня.
Российская газета 05:11
Финансы
Курс доллара на открытии торгов вырос до 70,7 рубля
Курс доллара на открытии торгов вырос по отношению к рублю на 0,7% и достиг отметки в 70,7 рубля, а курс евро прибавил 0,3% – до 79,41 рубля.
Профиль 03:33
Здоровье
На Украине пятые сутки фиксируют рекордное число заболевших CoViD-19
Последние пять дней на Украине число выявленных случаев превышает отметку в 600. Так, за минувшие сутки зафиксировано 656 новых заболевших.
Life.ru 04:01
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Происшествия
На Кубани умерла лжехирург Алена Верди
Пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в семи эпизодах оказания некачественных услуг, умерла в Краснодарском крае.
ТАСС 04:04
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
Баскетбол
Мозгов сможет вернуться на площадку через четыре-шесть месяцев
Восстановление центрового подмосковных «Химок» Тимофея Мозгова после операции на правом колене займёт от четырёх до шести месяцев, сообщил агент баскетболиста Станислав Рыжов.
Чемпионат 04:35
Политика
В Госдуму внесен законопроект о разблокировке Telegram
Депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram.
Lenta.ru 04:57
Технологии
Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы
В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
Astera 13 июня в 12:12
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
Транспорт
Движение в центре Петербурга ограничат из-за репетиций парада Победы
В связи с проведением репетиций и торжественного парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в центре Петербурга перекроют движение для автомобилей и транспорта, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
78.ru 04:41
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым.
Газета.Ru вчера в 15:07
Гаджеты
Новые настольные CPU Intel, вероятно, придётся ждать до следующего года. Архитектура CPU Rocket Lake будет переименована
В основе Rocket Lake будет лежать архитектура Willow Cove, на которой основаны грядущие мобильные CPU Tiger Lake.
iXBT.com 02:59
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских ПРО Aegis Ashore
Правительство Японии решило приостановить процесс развертывания наземного комплекса ПРО американского производства Aegis Ashore в стране.
ТАСС 05:04
Общество
Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно
В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru вчера в 06:23
Общество
Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19
Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Общество
Замминистра культуры на допросе в суде о создании учреждений по делу экс-министра Соколова: «Распоряжения подписывает губернатор»
Сегодня в суд не явились бывший министр финансов Александр Выскребенцев и экс-замминистра экологии и природных ресурсов Анатолий Колдаев.
Версия-Саратов 03:59
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
Общество
Стало известно, когда откроются фитнес-центры в Башкирии
Фитнес-центры смогут начать свою работу с 22 июня.
Bash.News 02:33
Авто
Ford назвал дату премьеры нового Bronco
Компания Ford назвала дату премьеры нового поколения внедорожника Bronco, который выйдет на рынок в 2020 году.
Коммерсантъ 04:22
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета вчера в 05:19
Общество
Жириновский предложил перенести начало учебного года на октябрь
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой, чтобы перенести начало учебного года в российских образовательных учреждениях на 1 октября в 2020 году и в дальнейшем.
Газета.Ru 05:05
Экономика
«Банковский роуминг» отменили в России
Российские банки с 14 июня не смогут взимать комиссию за денежные переводы между разными регионами внутри одной и той же кредитной организации.
Росбалт 13 июня в 20:26
Общество
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса
В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03