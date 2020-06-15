Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Курс евро опустился ниже ₽79 на фоне укрепления цен на нефть

РБК05:00

Цены на нефть рухнули

Lenta.ru01:42

Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфакс01:40

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:22

Нефть дешевеет на 2-3% на опасениях медленного восстановления спроса

ПРАЙМ01:01

Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса

Эхо Москвы03:35

Новости кризиса 14 июня. России грозит возвращение в советскую эпоху, на граждан потратят миллиарды

URA.Ru00:00
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:37, Ашберн
Общество

В Свердловской области продлили ограничительные меры до 22 июня

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области из-за распространения коронавируса, продлены до 22 июня.
ТАСС 05:26
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,9K
Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии

Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
REGNUM 05:21
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
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Общество

В России американцу Уилану вынесли приговор за шпионаж

Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.
Lenta.ru 04:24
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,3K
Общество

Аренда дач в Тульской области выросла на 14%

В Тульской области аренда дачи поднялась на 8 - 14% (от 38 000 до 44 000 рублей).
Тульская пресса вчера в 13:38
Происшествия

В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

Известия 03:59
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Армия и оружие

Аргентина закупила у Франции непригодные к полетам истребители

Discover24 02:49
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Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
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Происшествия

На Кубани умерла лжехирург Алена Верди

Пластический хирург Алена Верди, обвиняемая в семи эпизодах оказания некачественных услуг, умерла в Краснодарском крае.
ТАСС 04:04
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи

RT на русском вчера в 19:18
626
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
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Общество

Жириновский предложил перенести начало учебного года на октябрь

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой, чтобы перенести начало учебного года в российских образовательных учреждениях на 1 октября в 2020 году и в дальнейшем.
Газета.Ru 05:05
2
Происшествия

СК начал проверку по факту столкновения двух самолетов в Пулково

Следственный комитет России начал проверку по факту столкновения двух пассажирских самолетов в петербургском аэропорту Пулково.
Известия вчера в 12:32
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Общество

В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за коронавируса

В китайском мегаполисе Баодин ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на пекинском оптовом рынке, который находится в соседней провинции.
ИжевскИнфо.РУ 03:22
3
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
1,4K
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
807
Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

Om1.ru 00:00
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Политика

Путин написал статью о Второй мировой войне

Ёлдаш вчера в 14:24
1,1K
Политика

Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
18
Общество

87 процентов алкоголя в магазинах оказалось нелегальным

Из 186 тысяч декалитров проверенного этилового спирта и 580,7 тысячи декалитров готовой алкогольной продукции 93,8% спирта и 87,6% алкогольной продукции производилось и продавалось незаконно.
ПРАЙМ 03:19
13
Экономика

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
2,3K
Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 12 июня в 06:10
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Происшествия

В водоемах Ленобласти утонули подросток и трое юношей

В поселке Шапки Тосненского района 17-летний юноша с друзами отдыхал на берегу водоема.
REGNUM 04:22
1
Интернет

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков

Яндекс запустил сервис видеовстреч под названием Яндекс.Телемост.
Piter.tv 05:20
5
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Общество

В Крыму стартовал курортный сезон для местных жителей

15 июня в Крыму снимают абсолютно все, введенные ранее ограничения по коронавирусу, санаторно-курортная сфера РК открывается, но только для местных жителей.
Бизнес-газета 04:36
14
Как работают Яндекс.Новости?
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