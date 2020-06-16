Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
Российская газета 04:05
Общество
Работу 1 июля россиянам оплатят в двойном размере
Работу 1 июля оплатят в двойном размере.
Радио Зенит 05:15
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал последние пять лет «жизнью в аду»
Музыкант Максим Фадеев в своем Instagram откровенно рассказал о том, как он жил последние пять лет.
Вечерний курьер 08:25
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Здоровье
Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты
Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
Технологии
Еврокомиссия начала антимонопольные расследования по Apple
На официальном сайте Еврокомиссии есть уточнение, что в отношении Apple ведется еще одно расследование.
The GEEK 08:57
Транспорт
В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда
Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро.
РИА Новости 07:14
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Здоровье
Около 10 тысяч свердловчан были протестированы на коронавирус
За весь период пандемии коронавируса в Свердловской области на COVID-19 было протестировано всего 10 тысяч человек.
ФедералПресс 08:14
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
Российская газета 07:11
Общество
Глава Крыма отменил парад Победы в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение провести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне только в Керчи и Севастополе, в Симферополе отменен.
Евразия Daily 04:58
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия вчера в 03:08
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
Происшествия
Крупное ДТП под Челябинском: двое погибли, семеро пострадали
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 16:15 — REGNUM В Челябинской области на трассе М-5 в результате столкновения грузовика и пяти автомобилей погибли два человека.
REGNUM 09:15
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
Под Новосибирском старшеклассник сжег школу
Московский Комсомолец 01:53
Армия и оружие
Украина обвинила Стрелкова в пытках и объявила в розыск
Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году.
РБК 08:29
Общество
В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
Здоровье
В 32 воронежских больницах лечат пациентов с коронавирусом
Обозреватель Врн 08:31
Происшествия
Мотоциклист снес пешехода на набережной Фонтанки и разбился насмерть
Во вторник днем, 16 июня, на набережной Фонтанки разбился насмерть мотоциклист.
МР7.ру 10:01
Общество
Семья погибшего водителя требует максимального наказания для Ефремова
Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова надеются, что артист Михаил Ефремов получит максимальный возможный срок.
Gazeta.SPb 08:47
Политика
Для подлодок ВМС США десятилетиями поставляли некачественный металл
Взгляд.ру вчера в 22:55