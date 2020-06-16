Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро.
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Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
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Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
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