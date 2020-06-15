Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику своих откровенных снимков
Metaratings вчера в 12:56
Технологии
Раскрыта многолетняя загадка пульсаров
Evo-rus.com 02:55
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Интерфакс вчера в 11:41
Игры
EA представила системные требования Star Wars: Squadrons
13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
Чемпионат вчера в 17:50
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал, почему артист напился перед ДТП
RuNews24.ru вчера в 12:02
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Здоровье
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека
Екатеринбург, 16 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента.
REGNUM 03:41
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы
Вести.Ru вчера в 04:39
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество
Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 03:47
Политика
Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
Армия и оружие
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия за сутки
РИА Новости 02:52
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Общество
Один из заболевших за последние сутки калининградцев вернулся из Литвы
Среди 45 выявленных заболевших за последние сутки коронавирусом калининградцев один пациент посещал соседнюю с Калининградской областью Литву, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 14 июня в 04:39
Здоровье
162 человека за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на субботу, 13 июня в Ростовской области еще у 162 человек зарегистрировано заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 13 июня в 04:43
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 13 июня
Наибольшее число новых заболевших за сутки отмечено в Туле (+34), Ефремовском (+7) и Узловском (+7) районах, в Новомосковске (+6). Открываются по клику Напомним, что в Тульской области разработали интерактивную карту.
Тульская пресса 13 июня в 05:12
Общество
Школы России оснастят камерами с функциями распознавания лиц
В российских школах установят оборудование с функцией распознавания лиц. Об этом во вторник, 16 июня, пишет газета «Ведомости».
Известия 04:21
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу
Газета.Ru 02:33
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне.
REGNUM 04:04
Энергетика
«Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР
"Газпром" впервые прекратил раскрывать информацию об объемах поставок газа в самопровозглашенные республики Донбасса ДНР и ЛНР, пишет во вторник "Коммерсантъ", анализируя отчетность российской компании; издание полагает, что монополия нашла новую юридическую схему для снабжения газом ДНР и ЛНР.
Интерфакс 04:24
Авто
В России появилась новая схема обмана при продаже машин
Новая мошенническая схема, связанная с продажей транспортных средств, набирает популярность в РФ. Наивным покупателям продают чужие машины.
Quto.ru вчера в 12:31
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM вчера в 08:29
Происшествия
Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы
Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
Piter.tv 02:38
Происшествия
СК назначил проверку после инцидента в Дагестане
Следственный комитет России назначил проверку после конфликта с участием граждан Азербайджана в Дагестане.
RT на русском 04:00
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Общество
Что в Тульской области будет закрыто по 30 июня
16 июня в Тульской области вступают в силу изменения в Указ Губернатора «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский вчера в 15:24
Общество
В России за сутки выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусом
Москва, 15 июня 2020, 10:53 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 8246 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:53
Недвижимость
Спрос на аренду квартир в Москве резко вырос после карантина
После пандемии из-за снижения доходов арендаторы чаще стали выбирать аренду отдельных комнат, а не квартир.
РБК 02:51