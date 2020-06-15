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Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 248

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Энергетика Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне. 531

Энергетика «Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР "Газпром" впервые прекратил раскрывать информацию об объемах поставок газа в самопровозглашенные республики Донбасса ДНР и ЛНР, пишет во вторник "Коммерсантъ", анализируя отчетность российской компании; издание полагает, что монополия нашла новую юридическую схему для снабжения газом ДНР и ЛНР. 1

Авто В России появилась новая схема обмана при продаже машин Новая мошенническая схема, связанная с продажей транспортных средств, набирает популярность в РФ. Наивным покупателям продают чужие машины.

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