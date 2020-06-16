Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Стоимость нефти Brent впервые с 11 июня поднялась выше $41 за баррель

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Эхономика: Цены на нефть в понедельник с начала торгов идут вниз

Эхо Москвы01:29

Цены на нефть взлетели

Lenta.ru08:57

Нефтяные цены перешли к росту на 1,6-1,7% на ожиданиях восстановления спроса

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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:20

Цена нефти Brent превысила $41 за баррель впервые с 11 июня

РБК08:45

Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфаксвчера в 01:40
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Представлен производительный смартфон HTC U20 5G

Megaobzor.com 05:56
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EA представила системные требования Star Wars: Squadrons

13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
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Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
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Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

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Хабиб Нурмагомедов анонсировал заявление о своем будущем

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На игру смогут попасть приехавшие на отдых по путевке; те, то находится в Сочи более 14 дней и прошел обсерватор.
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Военные из Китая прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете

Отмечается, что военнослужащие КНР прибыли в Москву на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20.
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Шоу-бизнес

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Адвокаты отказались защищать актрису Эмбер Херд в деле против бывшего мужа Джонни Деппа.
Lenta.ru 10:07
Происшествия

В Свердловской области произошел разлив нефти на трубопроводе

В Свердловской области произошел разлив восьми кубометров нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:52
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Общество

Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь

Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
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Происшествия

Театр «Современник» вступился за актера Михаила Ефремова

Московский театр «Современник», где служит артист Михаил Ефремов, обратился с призывом перестать впадать «в крайность осуждения», а также проявить великодушие.
Expert.ru 01:28
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

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РБК вчера в 12:45
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Происшествия

Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
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Политика

Сроки проведения Прямой линии с Путиным сдвинули

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки проведения Прямой линии с Путиным в этом году сдвинули, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:42
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Шоу-бизнес

Пригожин нашел на Рублевке замену шикарной даче в Швейцарии

Московский Комсомолец 09:20
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
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Общество

Член «Единой России» вышла из партии из-за необоснованных штрафов за несоблюдение изоляции

Быстрова отметила, что ей стыдно за то, что депутаты Мосгордумы проголосовали за закон, позволяющий выписывать больным людям необоснованные штрафы.
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В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
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Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

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Политика

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Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности главу оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы

В нижнюю палату парламента внесли законопроект о поправках в Трудовой кодекс. Изменения касаются регулирования удаленной работы.
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Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
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Более 60% экспатов намерены купить второе жилье после пандемии

"Для эмигрантов с пожилыми родителями, которые живут в другой стране, или с маленькими детьми в школах-интернатах за границей – перспектива 8 или 12-часового полета сомнительна – пандемия коронавируса стала поводом для переосмысления своих долгосрочных планов", - отметила директор департамента жилой недвижимости Knight Frank в Азиатско-Тихоокеанском регионе Виктория Гарретт.
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Происшествия

Пьяный таксист сбил школьниц под Уфой

На Ворошиловской улице 37-летний таксист, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 15-летний школьниц.
РЕН ТВ 07:55
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Общество

Москва перешла на новый этап снятия ограничений

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
Газета.Ru 05:24
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Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата.
Российская газета 07:11
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Общество

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Руководство отелей будет самостоятельно отслеживать порядок заселения постояльцев, сообщили официальные представители Роспотребнадзора.
Политическая Экспертиза 14 июня в 11:51
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Еврокомиссия начала антимонопольные расследования по Apple

На официальном сайте Еврокомиссии есть уточнение, что в отношении Apple ведется еще одно расследование.
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Польша выступила за сохранение американского контингента в Германии

Варшава выступает за сохранение американского военного присутствия в Германии, поскольку это важно для безопасности Европы, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
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