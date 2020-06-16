Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Нефть марки Brent поднялась выше 41,5 доллара за баррель

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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 18:25, Ашберн
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Мощное интервью с Виталием Дьяковым. Он прошёлся по всем в РПЛ

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Столкновение произошло в понедельник вечером, 15 июня. Изначально представитель сухопутных сил Индии заявил о троих погибших с их стороны.
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Армия и оружие

The National Interest оценило ответ России на балтийские маневры НАТО

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Ишутин отметил, что он пытался держаться за игроков старого состава коллектива до последнего.
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В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

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Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
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Общество

СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb вчера в 17:51
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Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

Ведомости 10:06
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Политика

Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без экзамена

Уточняется, что принятый закон дает возможность комиссии признать носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и Украины, которые свободно владеют русским языком.
РЕН ТВ 17:27
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Гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Леганес»

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Леганесом» со счетом 2:0. Счет в матче был открыт на 46-й минуте.
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru вчера в 20:35
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Экономика

С 1 июля пособия будут перечисляться только на карту «Мир»

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Общество

Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
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Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
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Киберспорт

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На площадке Steam началось мероприятие, посвященное новым тайтлам. Летний фестиваль игр продлится с 16 по 22 июня, 20:00 мск.
CyberSport.ru 14:06
Общество

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
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Общество

Губернатор Кубани анонсировал ослабление контроля для туристов

Контроль для въезжающих в Краснодарский край туристов ослабляется с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
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Общество

Школьников решили не заставлять носить маски и перчатки во время ЕГЭ

От школьников не будут требовать находиться на сдаче Единого госэкзамена в маске и перчатках, сообщил представитель ведомства, сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.
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Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Немецкий журнал Auto Bild и организация по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надежных подержанных кроссоверов на европейском рынке.
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«Арминия» досрочно вышла в Бундеслигу

«Арминия» из Билефельда досрочно получила путевку в высший дивизион чемпионата Германии.
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В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

Граждане Азербайджана, которые ожидали отправки на родину во временном лагере на территории Дербентского района Дагестана, начали пересекать российскую границу.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган решили не разводиться

В конце марта Оксана Самойлова написала в Инстаграм, что намерена развестись с Джиганом.
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
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Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
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Инди-разработчики начали удалять свои игры из Steam, потому что Valve до сих пор не поддержала движение Black Lives Matter

Сразу несколько независимых разработчиков объявили о подаче заявки на удаление своих игр из сервиса цифровой дистрибуции Steam в связи с тем, что Valve до сих пор не выступила с поддержкой движения Black Lives Matter.
3DNews 07:51
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Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник 14:11
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Зонд New Horizons показал уникальный вид на далекие звезды

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