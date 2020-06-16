Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Цена нефти WTI выросла более чем на 5%, превысив $39

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Цены на нефть растут на 4—5%

RT на русском10:24

Стоимость нефти Brent впервые с 11 июня поднялась выше $41 за баррель

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Нефть марки Brent поднялась выше 41,5 доллара за баррель

Московский Комсомолец10:37

Цены на нефть взлетели

Lenta.ru08:57

Нефть дорожает в пределах 5% на ослаблении опасений за спрос на сырье

ПРАЙМ10:33

Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфаксвчера в 01:40
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки

РБК 01:41
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Политика

На Украине умер отец Петра Порошенко

Партия «Европейская Солидарность» сообщила о смерти отца бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Пятый канал 04:26
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Происшествия

Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым

URA.Ru вчера в 18:10
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Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
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Политика

В России назвали условие возобновления международного авиасообщения

В Кремле заявили, что авиасообщение между Россией и другими странами возобновится при одновременном согласии большинства государств.
Профиль 09:38
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
1,5K
Происшествия

Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой

В Ингушетии произошла крупная перестрелка Днем во вторник, 16 июня, в городе Назрань (Ингушетия) произошла массовая перестрелка, участниками которой стали 15 человек.
Lenta.ru 10:40
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия 13:59
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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело 09:17
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Общество

Ветеранов на парад Победы доставят на спецтранспорте

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 24 июня за ветеранами приедет специальный транспорт, который доставит их на Красную площадь, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:15
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Футбол

Финал Лиги Европы может пройти в Кёльне

Ранее сообщалось, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 8 и 9 августа.
Soccer.ru 11:06
Армия и оружие

Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

RT на русском 04:56
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
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Экономика

Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое

Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям.
ТАСС вчера в 16:25
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
25
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
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Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» в бундеслиге

РИА Новости 14:26
Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
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Политика

Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России

Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29
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Происшествия

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
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Футбол

Рашфорд убедил правительство Великобритании оказать поддержку детям

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров на бесплатное питание для нуждающихся детей в период летних каникул, сообщает BBC.
Чемпионат 14:16
Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

РБК 14:11
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Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 13:42
Происшествия

Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге

Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45
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Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
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Технологии

ЕК начала антимонопольные расследования в отношении Apple

В ЕК отметили, что Apple вводит условия, как необходимо использовать Apple Pay на сайтах продавцов и в мобильных приложениях.
Evo-rus.com 14:29
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Здоровье

Эксперты назвали факторы успешного сопротивления России коронавирусу

России помогли более эффективно и с минимальными потерями преодолеть пандемию коронавируса несколько важных факторов.
Газета.Ru 09:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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