Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Игры
Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий
Разработчики из Warhorse Studios во главе с Даниэлом Ваврой объявили, что тираж Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий.
Игромания.ру 09:57
Футбол
Воронин: «Зачем при любой возможности клевать Кокорина?»
Бывший одноклубник Александра Кокорина по московскому «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал тот факт, что многие осуждают футболиста за высказывание о том, что тюрьма его ничему не научила.
Евро-футбол.ру 12:12
Энергетика
«Газпром» перестал раскрывать информацию о поставках газа в ДНР и ЛНР
"Газпром" впервые прекратил раскрывать информацию об объемах поставок газа в самопровозглашенные республики Донбасса ДНР и ЛНР, пишет во вторник "Коммерсантъ", анализируя отчетность российской компании; издание полагает, что монополия нашла новую юридическую схему для снабжения газом ДНР и ЛНР.
Интерфакс 04:24
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии на трассе М-5 под Челябинском
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.
REGNUM 11:33
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Гаджеты
Над складным iPhone уже работают в Apple
Live24 09:36
Происшествия
Дело возбудили после перестрелки на Ленинском проспекте в Москве
По факту стрельбы на западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области Юлия Иванова.
РИАМО вчера в 10:30
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
Российская газета 07:11
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Здоровье
Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты
Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
Технологии
Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500
После нескольких лет развития компания в прошлом году начала сдавать устройство в аренду предприятиям, и сегодня уже любая американская фирма может обзавестись Spot за $74 500.
3DNews 11:48
Общество
Россиянин стал женщиной и отсудил семизначную сумму за увольнение
Женщина-трансгендер Анастасия Васильева отсудила семизначную сумму за увольнение с должности печатницы в типографии.
Lenta.ru 12:07
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
Футбол
Микель Артета: «Опыт рядом с Гвардьолой был невероятным»
Спорт-Экспресс вчера в 14:44
Экономика
Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
Политика
Лукашенко прокомментировал предстоящий парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о предстоящем параде Победы в Москве, отметил, что ситуация с коронавирусом в России тяжелая, но "поедем, проведем".
РИА Новости 11:30
Здоровье
В Коми определили лучшего невролога
Лауреатом в номинации «Лучший невролог» стал врач Анатолий Лузин.
ИА БНК вчера в 08:19
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Происшествия
Потасовка с участием чеченцев в Дижоне переросла в массовые беспорядки
Во французском Дижоне потасовка с участием выходцев из Чечни и живущих в городе арабов переросла в массовые беспорядки, сообщает газета Midi Libre.
РБК 10:18
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «тяжелом состоянии» актера после ДТП
Адвокат добавил, что к Ефремову никто не приезжает, так как ему крайне тяжело душевно и физически.
Мойка78 вчера в 20:05
Экономика
Московская биржа запустит торги иностранными акциями
Московская биржа до конца лета запустит торги иностранными акциями из индекса S&P 500, рассказал директор департамента рынка акций Борис Блохин.
Ведомости 11:30
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе
Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 10:25
Шоу-бизнес
Названы самые востребованные после отмены карантина артисты
Что же касается самых востребованных артистов, то, по словам промоутера, если судить по телефонным звонкам, чаще всего россияне хотят видеть звезд 90-х годов и исполнителей патриотичных песен.
НТВ 10:36