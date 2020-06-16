Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Цена нефти WTI выросла более чем на 5%, превысив $39

РБК10:53

Цены на нефть растут на 4—5%

RT на русском10:24

Стоимость нефти Brent впервые с 11 июня поднялась выше $41 за баррель

News.ru09:53

Нефть марки Brent поднялась выше 41,5 доллара за баррель

Московский Комсомолец10:37

Цены на нефть взлетели

Lenta.ru08:57

Нефть дорожает в пределах 5% на ослаблении опасений за спрос на сырье

ПРАЙМ10:33

Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфаксвчера в 01:40
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Энергетика

Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
Evo-rus.com 13:13
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru вчера в 06:20
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Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Lenta.ru вчера в 20:35
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:51
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Фигурное катание

Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Общество

Раскрыто средство защиты резиденции Путина от коронавируса

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит.
Lenta.ru 13:10
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 04:44
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Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
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Авто

Volkswagen начал серийное производство нового кроссовера Nivus

Немецкая компания Volkswagen приступила к серийному производству компактного кроссовера Nivus.
Известия 11:58
Происшествия

Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге

Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45
18
Общество

Мурашко призвал носить маски на улице

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал носить маски не только в помещении, но и на улице для профилактики коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:54
4
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
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Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
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Энергетика

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

ДНР и ЛНР снабжаются российским газом с февраля 2015 года, после того как «Нафтогаз Украины» прервал поставки в непризнанные республики, заявив, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.
Коммерсантъ вчера в 15:19
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Политика

Жириновский предложил разделить США на две части

Политик сообщил, что сомневается, что государство сумеет решить расовые проблемы, поэтому темнокожим американцам, как он полагает, нужно отдать два-три штата, чтобы они спокойно там жили.
RuNews24.ru 06:15
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Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
18
Общество

Стала известна дата начала испытаний вакцины от коронавируса в РФ

Ранее скорое начало испытаний вакцины от коронавируса анонсировали в Минобороны РФ.
URA.Ru 13:07
Происшествия

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).
РБК 11:15
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
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Политика

Грузинский телеканал «раскрыл» покушение на своего сотрудника

Выходец из Ингушетии Васамбег Боков, арестованный на днях грузинскими спецслужбами, прибыл в Грузию для расправы с журналистом Георгием Габунией, сообщил генеральный директор телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия на пресс-конференции, 15 июня передает "Коммерсантъ".
ИА Красная Весна 01:22
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Армия и оружие

В Сети оказался план вторжения Турции в Грецию и Армению

На просторах Сети оказался план Турции, предполагающий вторжение на территорию Греции и Армении.
Актуальные Новости 12:09
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Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
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Наука

В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом

Оказалось, что среди захороненных находятся останки женщины, погибшей от тропического сифилиса.
ИнфоСМИ 08:35
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Общество

Кличко перепутал украинские слова и оконфузился

Мэр Киева Виталий Кличко перепутал украинские слова и оконфузился во время брифинга по ситуации с коронавирусом в украинской столице.
Lenta.ru вчера в 13:42
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Футбол

Смолов попал в заявку «Сельты» на матч Ла Лиги с «Вальядолидом»

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов включен в заявку команды матч 29-го тура чемпионата Испании.
Sport24.ru 12:46
Авто

Nissan представил новый кроссовер Nissan X-Trail

Nissan официально представил новый X-Trail.
Тарантас Ньюс вчера в 11:15
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Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
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Общество

Все российские школы хотят оснастить камерами с распознаванием лиц

Москва, 16 июня 2020, 13:54 — REGNUM Системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц планируются к установке во всех российских школах.
REGNUM 06:54
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