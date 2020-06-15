Энергетика
ИнтерфаксBrent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,18 (0,5%), до $38,73 за баррель.
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Энергетика
Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.
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В Москве вторичная недвижимость подорожала за месяц на 0,4%, однако годовая динамика показывает снижение цен на 5,9%. Стоимость квадратного метра в столице составляет 213,4 тысяч рублей.
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Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
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Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии достигло по состоянию на 01:45 по московскому времени вторника 8 003 021 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
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Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
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Из-за эпидемии коронавируса парад Победы, который должен пройти 24 июня, отменили в 13 российских городах.
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Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion В предыдущем рейтинге надежности кроссоверов от Auto Bild первое место было у немецкого кроссовера Tiguan.
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Российская газета вчера в 18:37
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Мария Шукшина подвергла критике семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Шукшина похвалила вдову актера Сергея Бодрова, который трагически погиб около 20 лет назад.
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В Новосибирской области подросток сжег школу, чтобы не идти на занятия
В Купинском районе Новосибирской области 17-летний ученик школы поджег ее, не желая идти на занятия после каникул.
Российская газета 01:56
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
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Грузинские спецслужбы арестовали жителя Ингушетии
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
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Не менее 10 человек получили травмы в массовой драке между чеченцами и выходцами из стран Северной Африки в городе Дижон на востоке Франции, там несколько дней назад разгорелся конфликт между двумя местными диаспорами.
Газета.Ru вчера в 17:05
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Пригожин объяснил желание Орейро получить российский паспорт
Продюсер убежден, что Россия привлекает западных звезд сентиментальностью людей Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление певицы и актрисы Наталии Орейро о том, что она собирается стать гражданкой России.
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Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
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Джеймс Ганн не будет сотрудничать с Marvel после «Стражей Галактики 3»
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Четверо военных пострадали при взрыве заряда в Новосибирской области
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Посол ФРГ в Вашингтоне ответила Трампу на слова о защите от России
Войска США размещены в Германии не для защиты страны, а для "демонстрации американской мощи" и трансатлантической безопасности, заявила посол ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер.
Газета.Ru 02:23
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Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19
В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
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Китайские военные прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете
Как сообщает информационное агентство "Красная весна", китайские военнослужащие прилетели на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20, а не на использовавшемся ранее Ил-76.
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Сценарист «Индианы Джонса » Дэвид Кепп покинул проект
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Экономика
Российские банки могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт
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