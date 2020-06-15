Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксBrent подешевела до $37,65 за баррель

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,18 (0,5%), до $38,73 за баррель.
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Стоимость нефти Brent снизилась до $39,7 за баррель

News.ru02:37

Курс евро опустился ниже ₽79 на фоне укрепления цен на нефть

РБКвчера в 05:00

Эхономика: Цены на нефть в понедельник с начала торгов идут вниз

Эхо Москвы01:29

Нефть дешевеет по мере роста числа заражений коронавирусом

ПРАЙМ01:21

Предсказаны цены на нефть на 30 лет вперед

Lenta.ruвчера в 11:12

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:20

Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфаксвчера в 01:40
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Энергетика

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.
РБК 00:00
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Недвижимость

В Казани за прошедший месяц вторичное жилье подешевело на 3%

В Москве вторичная недвижимость подорожала за месяц на 0,4%, однако годовая динамика показывает снижение цен на 5,9%. Стоимость квадратного метра в столице составляет 213,4 тысяч рублей.
TATRE.ru вчера в 08:25
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Происшествия

Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
Коммерсантъ вчера в 09:46
2,8K
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн человек

Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии достигло по состоянию на 01:45 по московскому времени вторника 8 003 021 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 19:57
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Экономика

Либерализация доступа к арктическим проектам может попасть в антикризисный план

Вице-премьер Юрий Трутнев предложил включить в общенациональный план восстановления экономики меру, обеспечивающую участие частных инвесторов в проектах на шельфе.
Коммерсантъ вчера в 18:30
Происшествия

Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте

Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23
248
Общество

В 13 российских городах парад Победы отменили из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса парад Победы, который должен пройти 24 июня, отменили в 13 российских городах.
Lenta.ru вчера в 17:25
1,5K
Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion В предыдущем рейтинге надежности кроссоверов от Auto Bild первое место было у немецкого кроссовера Tiguan.
SpeedMe 01:31
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Шоу-бизнес

Максим Галкин провел онлайн-экскурсию по цветущему саду возле замка

Максим Галкин показал в Instagram, как цветет его сад возле замка в подмосковной деревне Грязь.
Дни24 вчера в 01:41
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Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
3,2K
Шоу-бизнес

Мария Шукшина подвергла критике семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Шукшина похвалила вдову актера Сергея Бодрова, который трагически погиб около 20 лет назад.
RuNews24.ru 01:01
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Происшествия

В Новосибирской области подросток сжег школу, чтобы не идти на занятия

В Купинском районе Новосибирской области 17-летний ученик школы поджег ее, не желая идти на занятия после каникул.
Российская газета 01:56
2
Политика

МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов

Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
1,1K
Экономика

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru вчера в 02:20
34
Политика

Грузинские спецслужбы арестовали жителя Ингушетии

МВД Грузии подтвердило факт ареста выходца из Ингушетии. Другой информации об этом аресте нет.
Кавказ Пост 02:24
21
Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском вчера в 10:41
5,7K
Политика

Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
Daily Storm вчера в 13:22
9
Происшествия

Во Франции 10 человек пострадали в драках с участием чеченцев

Не менее 10 человек получили травмы в массовой драке между чеченцами и выходцами из стран Северной Африки в городе Дижон на востоке Франции, там несколько дней назад разгорелся конфликт между двумя местными диаспорами.
Газета.Ru вчера в 17:05
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил желание Орейро получить российский паспорт

Продюсер убежден, что Россия привлекает западных звезд сентиментальностью людей Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление певицы и актрисы Наталии Орейро о том, что она собирается стать гражданкой России.
АМИТЕЛ вчера в 21:21
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Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей вчера в 13:58
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Кино

Джеймс Ганн не будет сотрудничать с Marvel после «Стражей Галактики 3»

Фолловеры спрашивали о его сотрудничестве с Marvel.
Evo-rus.com вчера в 11:22
Происшествия

Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье

Четыре человека погибли на реке Онон в Забайкальском крае, спасая тонущую 15-летнюю девочку.
Известия вчера в 23:52
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Происшествия

Граждане Азербайджана напали на полицейских в Дагестане

REGNUM 01:15
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Происшествия

Четверо военных пострадали при взрыве заряда в Новосибирской области

RT на русском 01:32
6
Политика

Посол ФРГ в Вашингтоне ответила Трампу на слова о защите от России

Войска США размещены в Германии не для защиты страны, а для "демонстрации американской мощи" и трансатлантической безопасности, заявила посол ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер.
Газета.Ru 02:23
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Здоровье

Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19

В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
1
Армия и оружие

Китайские военные прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете

Как сообщает информационное агентство "Красная весна", китайские военнослужащие прилетели на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20, а не на использовавшемся ранее Ил-76.
Народные новости 02:25
8
Кино

Сценарист «Индианы Джонса » Дэвид Кепп покинул проект

Релиз картины был запланирован на 2022 год Режиссёр и сценарист Дэвид Кепп подтвердил, что ушёл из команды создателей пятой части фильма "Индиана Джонс".
Inc-news.ru 02:20
Экономика

Российские банки могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт

Москва, 15 июня 2020, 10:54 — REGNUM Банки в России могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт, а также вынуждены будут отменить программы лояльности, если Центральный банк сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медучреждений на уровне 1%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо Ассоциации банков России (АБР), направленное в правительство страны.
REGNUM вчера в 03:54
2,7K
Здоровье

Кардиолог рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях

Способы нормализации пульса перечислил врач-кардиолог Мехман Мамедов. Волгоград, 16 июня / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа вчера в 22:06
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Как работают Яндекс.Новости?
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