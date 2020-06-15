Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:22

Курс евро опустился ниже ₽79 на фоне укрепления цен на нефть

РБК05:00

Цены на нефть снижаются на опасениях второй волны коронавируса

Эхо Москвы03:35

Brent подешевела до $37,65 за баррель

Интерфакс01:40

Стоимость нефти продолжает снижаться на опасениях за спрос и ситуацию с COVID-19

ПРАЙМ06:38

Цены на нефть рухнули

Lenta.ru01:42

Новости кризиса 15 июня. России грозит возвращение в советскую эпоху, на граждан потратят миллиарды

URA.Ru00:00
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Политика

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
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Футбол

«Боюсь, протесты перерастут в нечто масштабное». Известный английский тренер — о беспорядках в Лондоне

Спорт-Экспресс 01:15
Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Два сотрудника полиции и один гражданский ранены в результате стрельбы, которая произошла на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 09:48
68
Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
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Технологии

Первые вакцины не остановят распространение коронавируса, считают ученые

«Вакцины должны защищать от самой болезни, и не обязательно — от инфицирования»,— утверждает иммунолог американской фармкомпании Scripps Research.
Портал Поиск 08:55
Общество

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о сроке для артиста

Lenta.ru 08:24
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Политика

Путин прокомментировал рост безработицы в России

Президент Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей России выглядит не так драматично, как в других странах, но призывает правительство не ослаблять внимание к этой проблеме.
BFM.ru 09:18
38
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
1,9K
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Происшествия

Лжеминёры пережили пандемию: в Петербурге вновь эвакуируют суды

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 16:47 — REGNUM Сообщения о заминировании после длительного перерыва вновь начали поступать в районные суды, больницы и роддома Санкт-Петербурга.
REGNUM 09:47
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
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Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
1,4K
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
1,1K
Общество

Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса

Челябинск, 15 июня 2020, 11:16 — REGNUM Власти Челябинской области отменили проведение парада Победы 24 июня из-за угрозы коронавируса, в Якутии отказались от шествия в честь Дня Победы.
REGNUM 04:16
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
907
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
4,4K
Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
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Экономика

Зарубежные аналитики оценили состояние экономики Челябинской области

Челябинск, 15 июня 2020, 07:49 — REGNUM Международное агентство Fitch Ratings оценило кредитоспособность Челябинской области.
REGNUM 00:49
Общество

В Волгограде стартовала выдача аттестатов выпускникам школ

Родной город 08:33
Экономика

Банковский роуминг в России отменен

14 июня вступил в силу закон, который отменяет так называемый банковский роуминг.
7 новостей 03:28
1,2K
Происшествия

В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями

Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
12
Общество

В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе «Факел» выросло до 82

Количество заболевших сотрудников на калининградском заводе "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), где был выявлен очаг коронавируса, выросло до 82, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 09:36
1
Политика

Президент Польши заявил, что ЛГБТ «хуже коммунизма»

ЛГБТ является "более разрушительной идеологией", чем коммунизм. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда.
Pravda.Ru 09:26
25
Политика

В Сиэтле протестующие провозгласили автономию

Военное дело 03:07
332
Шоу-бизнес

Наталья Орейро подала документы на российское гражданство

RT на русском 02:16
364
Общество

Каждый пятый в России не выходил из дома в самоизоляции

Строго соблюдал карантин и вообще не выходил из дома каждый пятый опрошенный (20%). Иногда выходил из дома — в магазин, аптеку и т. д 63%.
REGNUM 08:28
4
Общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
57
Здоровье

В Воркуте уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом

Фото Виктора Бобыря Как сообщили БНК в администрации Воркуты, на 14 июня в городе подтвержден 731 случай заражения коронавирусом.
ИА БНК вчера в 08:15
24
Гаджеты

Huawei стал крупнейшим в мире производителем смартфонов в апреле

Мировые поставки смартфонов Huawei сократились после санкций США, однако это не помешало китайской компании стать самым крупным производителем производителем смартфонов в апреле.
ITZine.ru 05:14
Шоу-бизнес

Ушедший со сцены Влад Сташевский сильно изменился

Зрители обратили внимание на кардинально изменившуюся внешность Сташевского.
Вечерний курьер вчера в 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
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