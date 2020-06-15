Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
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Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Футбол
«Боюсь, протесты перерастут в нечто масштабное». Известный английский тренер — о беспорядках в Лондоне
Спорт-Экспресс 01:15
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
Два сотрудника полиции и один гражданский ранены в результате стрельбы, которая произошла на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 09:48
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 13 июня в 02:10
Технологии
Первые вакцины не остановят распространение коронавируса, считают ученые
«Вакцины должны защищать от самой болезни, и не обязательно — от инфицирования»,— утверждает иммунолог американской фармкомпании Scripps Research.
Портал Поиск 08:55
Политика
Путин прокомментировал рост безработицы в России
Президент Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей России выглядит не так драматично, как в других странах, но призывает правительство не ослаблять внимание к этой проблеме.
BFM.ru 09:18
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Происшествия
Лжеминёры пережили пандемию: в Петербурге вновь эвакуируют суды
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 16:47 — REGNUM Сообщения о заминировании после длительного перерыва вновь начали поступать в районные суды, больницы и роддома Санкт-Петербурга.
REGNUM 09:47
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Общество
Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса
Челябинск, 15 июня 2020, 11:16 — REGNUM Власти Челябинской области отменили проведение парада Победы 24 июня из-за угрозы коронавируса, в Якутии отказались от шествия в честь Дня Победы.
REGNUM 04:16
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Экономика
Зарубежные аналитики оценили состояние экономики Челябинской области
Челябинск, 15 июня 2020, 07:49 — REGNUM Международное агентство Fitch Ratings оценило кредитоспособность Челябинской области.
REGNUM 00:49
Общество
В Волгограде стартовала выдача аттестатов выпускникам школ
Родной город 08:33
Экономика
Банковский роуминг в России отменен
14 июня вступил в силу закон, который отменяет так называемый банковский роуминг.
7 новостей 03:28
Происшествия
В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями
Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
Общество
В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе «Факел» выросло до 82
Количество заболевших сотрудников на калининградском заводе "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), где был выявлен очаг коронавируса, выросло до 82, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 09:36
Политика
Президент Польши заявил, что ЛГБТ «хуже коммунизма»
ЛГБТ является "более разрушительной идеологией", чем коммунизм. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда.
Pravda.Ru 09:26
Политика
В Сиэтле протестующие провозгласили автономию
Военное дело 03:07
Шоу-бизнес
Наталья Орейро подала документы на российское гражданство
RT на русском 02:16
Общество
Каждый пятый в России не выходил из дома в самоизоляции
Строго соблюдал карантин и вообще не выходил из дома каждый пятый опрошенный (20%). Иногда выходил из дома — в магазин, аптеку и т. д 63%.
REGNUM 08:28
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Здоровье
В Воркуте уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом
Фото Виктора Бобыря Как сообщили БНК в администрации Воркуты, на 14 июня в городе подтвержден 731 случай заражения коронавирусом.
ИА БНК вчера в 08:15
Гаджеты
Huawei стал крупнейшим в мире производителем смартфонов в апреле
Мировые поставки смартфонов Huawei сократились после санкций США, однако это не помешало китайской компании стать самым крупным производителем производителем смартфонов в апреле.
ITZine.ru 05:14
Шоу-бизнес
Ушедший со сцены Влад Сташевский сильно изменился
Зрители обратили внимание на кардинально изменившуюся внешность Сташевского.
Вечерний курьер вчера в 15:58