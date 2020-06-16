Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Нефть марки Brent поднялась выше 41,5 доллара за баррель

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Brent подешевела до $37,65 за баррель

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Нефть дорожает в пределах 5% на ослаблении опасений за спрос на сырье

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Стоимость нефти Brent впервые с 11 июня поднялась выше $41 за баррель

News.ru09:53
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
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Экономика

Как вырастут коммунальные тарифы с 1 июля 2020 года

С 1 июля 2020 года россиян ждет очередное повышение тарифов за пользование услугами ЖКХ. Это касается и предприятий, и собственников жилья.
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Экономика

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства.
РБК 22:00
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Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова

Аргументы и Факты вчера в 22:33
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Экономика

С 1 июля пособия будут перечисляться только на карту «Мир»

С 1 июля 2020 года пособия будут перечисляться только на карту с платежной системой "Мир", сообщает Фонд социального страхования РФ по РМ.Это касается пособия по беременности и родам, единовременного пособия для женщин, вставших на учет по беременности на ранних сроках, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.
Известия Мордовии 10:40
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Общество

Мошенники придумали схему обмана пользующихся смартфонами пенсионеров

Особенно страдают пожилые люди, желающие получить прибавку к пенсии, торгуя на рынке ценных бумаг.
ФедералПресс 17:44
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Экономика

В Фонде соцстраха объяснили причину неоплаты некоторых больничных для лиц 65+

В Фонде социального страхования Ивановской области объяснили, почему отказывают в оформлении и оплате больничных для лиц, кому 65 лет исполнилось после 1 июня 2020 года.
Ивановские новости 14 июня в 02:47
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в министерство труда законопроект, согласно которому в России предлагается сократить количество нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
Lenta.ru 04:44
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
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Здоровье

Врач рассказал, как вода поможет бросить курить

Мойка78 19:38
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
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Политика

Суда «Газпрома» пошли к «Северному потоку — 2» через Суэцкий канал

Суда, которые обеспечат работу трубоукладчиков для завершения "Северного потока — 2", пошли в Балтийское море по самому короткому пути — через Суэцкий канал.
Евразия Daily 14 июня в 19:05
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Здоровье

В Болотнинском районе коронавирусом заболели соцработники и медики

Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению.
Atas.info 08:26
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Технологии

Лампы освещения позволяют легко прослушивать разговоры в комнате

Новое исследование израильских специалистов по безопасности показало, что подслушать разговор в комнате можно по колебаниям лампочки освещения, используя при этом общедоступные инструменты.
3DNews 03:55
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Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru 12:43
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Авто

Россиянам заплатят до 90 тысяч за перевод автомобиля на газ

При переводе автомобиля с бензина на газ россиянам придется заплатить 10 %.
ФедералПресс 22:17
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Общество

Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
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Технологии

Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500

Компания Boston Dynamics, создающая впечатляющих и похожих на живых существ роботов, наконец, начала свободно продавать четвероногого робота Spot.
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Политика

Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения

Меры эпидемиологической безопасности превыше всего Иванов подчеркнул, что превалирующими при возобновлении международного авиасообщения должны быть меры эпидемиологической безопасности.
ТАСС 08:37
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru 14 июня в 23:21
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Авто

УАЗ поднял цены на свои внедорожники в РФ

Флагманский внедорожник бренда, УАЗ «Патриот», получил прибавку к цене в размере 30 — 45 тысяч рублей, и сейчас его стоимость составляет от 895 тысяч рублей за начальную версию «Классик Fleet» и до 1 373 000 рублей за максимальную «Статус Автомат».
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Авто

Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели

32CARS.ru вчера в 04:18
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Происшествия

Отец Шамсутдинова: врачи издевались над сыном во время экспертизы

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова Салим Шамсутдинов обвинил врачей центра имени Сербского в издевательствах над сыном.
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Появились данные о сроках производства новой модели от АвтоВАЗа

Линейка моделей отечественного бренда Lada периодически модернизируется: выходят в продажу модернизированные или на сто процентов новые машины.
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Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Профиль 01:39
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Здоровье

Десятки медиков в Хакасии получили награды

Накануне награды в преддверии медицинского праздника в Хакасии получили еще десятки специалистов.
ИА Хакасия 21:21
Здоровье

Из московской командировки не вернулись 2 иркутских медика

34 сотрудника иркутской железнодорожной больницы вернулись в областной центр из московской командировки.
ФедералПресс 22:15
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Здоровье

Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
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