Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Общество
Сумма минимального пособия по безработице увеличилась в три раза
Минимальное пособие по безработице увеличивается с 1 500 рублей до 4 500 рублей на период с мая по июль 2020 года.
Нижегородская Правда 02:21
Гаджеты
Apple уже работает над складным iPhone
MobiDevices вчера в 03:29
Армия и оружие
Пушилин пригрозил украинским боевикам «огнём возмездия»
Приказ для защитников Донбасса вести огонь по противнику на подавление остаётся актуальным.
ИА Новороссия 16:17
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Общество
В Краснодарском крае ослабят контроль за въезжающими туристами
Власти Краснодарского края с 21 июня ослабят контроль за въезжающими в регион туристами, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия-1».
RT на русском 16:45
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Политика
Названо условие завершения «Северного потока-2»
В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 15:16
Общество
Школьников решили не заставлять носить маски и перчатки во время ЕГЭ
«Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене», – приводит его слова ТАСС.
Взгляд.ру 13:57
Армия и оружие
СБУ обвинила командира боевого корабля в шпионаже на Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила командира боевого корабля в шпионаже на Россию. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает УНИАН.
Lenta.ru 13:04
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о важности поправок к Конституции страны, по которым 1 июля пройдёт общероссийское голосование.
RT на русском 14 июня в 15:50
Происшествия
Под Рязанью росгвардеец получил ранение, вступившись за девушку
В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, вступившись за девушку, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный округ Росгвардии.
Газета.Ru 15:27
Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
Политика
Особое мнение: Николай Усков
По Zoom мы будем беседовать с Николаем Усковым, редакционным директором журнала «Форбс».
Эхо Москвы 13:01
Армия и оружие
Российский бронетранспортер подорвался в Сирии
Министерство обороны России сообщило, что в Сирии подорвался российский бронетранспортер, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.
Газета.Ru 06:48
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Происшествия
Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
Аргументы и Факты вчера в 22:33
Авто
В РФ появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
Тарантас Ньюс 06:28
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продадут 15,94% «Детского мира»
АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) объявили о сделке по предложению 118 млн акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения.
ТАСС 12:08
Футбол
Роналду может перейти в «Челси»
Напомним, что Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма перехода составила € 117 млн.
Нева Спорт 12:22
Общество
В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
Шоу-бизнес
Певица Нюша восхитила поклонников откровенным фото
Отечественная исполнительница Нюша восхитила многочисленных поклонников откровенным фото.
Актуальные Новости 07:05
Футбол
ЦСКА объявил об уходе трех игроков
Бомбардир.ру 11:51
Игры
«Ведьмак 3» отдают бесплатно в GOG Galaxy 2.0 — раздача до 23 июня
На GOG раздают «Ведьмак 3: Дикая Охота» всем, у кого есть цифровая или дисковая версии на ПК (в Steam, EGS или GOG) или на консолях PS4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 10:59