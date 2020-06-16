Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Цены на нефть взлетели

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Стоимость нефти Brent впервые с 11 июня поднялась выше $41 за баррель

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Нефть марки Brent поднялась выше 41,5 доллара за баррель

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Нефть дорожает в пределах 5% на ослаблении опасений за спрос на сырье

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Brent подешевела до $37,65 за баррель

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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
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Приказ для защитников Донбасса вести огонь по противнику на подавление остаётся актуальным.
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Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
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Общество

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RT на русском 16:45
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Армия и оружие

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Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
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Кино

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Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
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Говорит Москва 10:14
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В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
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В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.
Lenta.ru 15:30
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 15:16
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Общество

Школьников решили не заставлять носить маски и перчатки во время ЕГЭ

«Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене», – приводит его слова ТАСС.
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Армия и оружие

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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о важности поправок к Конституции страны, по которым 1 июля пройдёт общероссийское голосование.
RT на русском 14 июня в 15:50
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Происшествия

Под Рязанью росгвардеец получил ранение, вступившись за девушку

В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, вступившись за девушку, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный округ Росгвардии.
Газета.Ru 15:27
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Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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Особое мнение: Николай Усков

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Армия и оружие

Российский бронетранспортер подорвался в Сирии

Министерство обороны России сообщило, что в Сирии подорвался российский бронетранспортер, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
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Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
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Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова

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В РФ появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

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В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
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АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) объявили о сделке по предложению 118 млн акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения.
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Напомним, что Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма перехода составила € 117 млн.
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В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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